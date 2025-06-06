有比較厲害？台首檔主動式ETF上市滿月 績效表現稱霸

台灣ETF迎來主動式元年，如今首檔主動式ETF掛牌已滿月，觀察績效近一月所有投資台股的ETF表現，主動野村臺灣優選（00980A）以8.5%的表現，稱霸台股ETF。

根據CMoney統計至6月6日，近一月以來加權報酬指數漲幅為5.54%，對比投資台股的ETF表現，平均漲幅為4.9%，共計有25檔表現贏過大盤，占比約38.4%，其中，前十強分別為主動野村臺灣優選8.59%、凱基台灣AI 50的8.43%、保德信市值動能50的8.13%、中信成長高股息8.11%、中信小資高價30的7.98%、元大MSCI金融7.88%、台新臺灣IC設計7.75%、FT臺灣Smart的6.73%、台新AI優息動能6.71%、國泰台灣科技龍頭6.66%。

主動野村臺灣優選是台灣首檔主動式ETF，4月22日成立，5月5日掛牌，採季季配，經理費為0.75%，保管費為0.035%。截至6月6日，前十大成分股及比重依序為台灣積體電路製造5.42%、聯發科技5.35%、鴻海精密工業5.17%、華碩電腦4.51%、富邦金融控股4.06%、健鼎科技3.37%、台達電子工業3.27%、廣達電腦3.24%、矽創電子3.2%、新普科技2.99%。

對比於掛牌時的投資組合可以發現，主動野村臺灣優選總持股由54檔降至51檔，近一個月間新納入東陽實業廠、瑞昱半導體、開曼美食達人、崇越科技、台灣虎航、統一實業等股；至於南僑投資控股、凱基金融控股、嘉澤端子工業、神達控股、萬潤科技、矽格、Arizon RFID Technology以及潤泰創新國際則已經不在投資組合中。

野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF經理人游景德分析表示，台廠供應鏈在這波AI浪潮中扮演舉足輕重的角色，在輝達的合作夥伴中，台灣廠商從去年43家大幅增至122家，涵蓋從上游晶圓代工、封測服務，到下游系統組裝與零組件製造，台廠皆深度參與、環環相扣，完美展現台灣作為AI關鍵供應鏈的重要性。

展望後市，游景德表示，台灣相關業者在AI伺服器（如廣達、緯創）、散熱模組（如奇鋐、雙鴻）、高速連接器與電源模組（如鴻海、光寶科）等環節，皆具備技術領先與規模經濟的雙重優勢，隨著AI應用加速落地、全球資料中心持續擴建，這些台系供應鏈廠商可望持續受惠於設備升級循環，成為全球AI產業鏈中不可或缺的推力。

投資人不妨將部分資金透過主動野村臺灣優選做為介入台股成長動能的投資契機，主動式ETF不僅可依市況動態靈活調整持股內容，提升投資組合的長期競爭力；在市場震盪時，也能透過持股調整增添投組防禦力，既為投資人節省時間與力氣，還能兼享ETF的投資便利性、投資組合透明等好處。 ETF前十強。註：篩選臺灣掛牌的國內指數股票型與主動式國內股票型。資料來源：CMoney 統計至6月6日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。