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臺灣指數公司12日辦發表會 力推被動式多資產平衡ETF

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
臺灣ETF市場近年來蓬勃發展，廣受國際矚目。聯合報系資料照片
臺灣ETF市場近年來蓬勃發展，廣受國際矚目。聯合報系資料照片

為讓各界更了解股債組合新指數、新商品的內涵與應用，臺灣指數公司預計12日舉辦「國際合作新篇章 跨境多資產指數 共創新局」發表會，並邀請政大前校長暨名譽教授周行一、中華民國退休基金協會理事長巫慧燕進行專題演講。

根據排程，臺灣證券交易所董事長林修銘、兆豐金總經理張傳章、彭博指數公司總經理Dave Gedeon等都將出席活動並致詞。

臺灣ETF市場近年來蓬勃發展，廣受國際矚目，統計至2024年底共發行 272 檔，包括股票、債券、期貨與槓反型ETF等類型，總規模新台幣6.4兆元，為亞洲第三大ETF市場；以投資臺股、債券ETF最受青睞，約占90%，規模分別達2.72兆元及3.04兆元。

隨主管機關開放被動式多資產平衡ETF，臺灣指數公司為呼應政策，與彭博指數服務有限公司（BIBL）跨國合作，參考投資組合理論，組合臺股指數與美國公債指數，於2月24日共同發布首檔股債平衡指數-「台美動能多資產平衡指數」，提供指數化投資應用的新選項。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

股票 新台幣 ETF

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