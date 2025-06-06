臺灣指數公司12日辦發表會 力推被動式多資產平衡ETF

我近期無意間注意到00918，那一瞬間，它就像光芒四射的明星，閃閃發亮，讓我一眼難忘，雖然我們之前沒有任何互動，但我卻總是在心裡默默關注它，看著它穩定成長、發光發熱，只能在遠方默默祝福，想著，有一天如

2025-06-06 11:01