重量級ETF換股啦！0050、006208一進一出 0056五進五出

重量級ETF季度調整出爐！同樣追蹤臺灣50指數的元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）此次再度維持一進一出，新增台光電（2383）、刪除欣興（3037）；元大高股息（0056）則五進五出。

臺灣指數公司6日公告富時羅素系列指數季度調整結果公告，包含臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣高股息等指數審核結果，相關成分股納入及刪除之變動將自6月20日（星期五）交易結束後生效（亦即自6月23日（星期一）起生效）。如有指數成分股在下次定期審核前之期間被刪除，將以本次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。

其中，追蹤臺灣50指數的元大台灣50和富邦台50成分股將新增台光電、刪除欣興。

追蹤臺灣中型100指數的元大中型100（0051）則新增及刪除三檔，納入大成（1210）、亞翔（6139）、欣興；刪除台光電、台玻（1802）、裕隆（2201）。

追蹤臺灣資訊科技指數的富邦科技（0052），此次調整無成分股異動。

追蹤臺灣高股息指數的元大高股息成分股此次新增及刪除五檔，納入凱基金（2883）、寶成（9904）、信邦（3023）、台新金（2887）、統一（1216）；刪除台光電、興富發（2542）、材料-KY（4763）、南亞（1303）、陽明海運（2609）。

此外，臺灣高股息指數自指數定期審核生效日（含）起設有五個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在五個交易日內調整，過渡期間生效日為6月23日、24日、25日、26日及27日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。