入手這幾檔ETF 7月中旬前現金股息落袋

美中貿易談判露曙光，關稅談判有進展，歐洲央行第八度降息，市場也期待聯準會第3季重啟降息，股、債市場存在多重利多，儘管市場仍對各國關稅談判進度存疑，美國通膨及勞動市場存在變動性，法人分析，市場適應高度不確定性環境，金融資產表現回復常態，台股可望追上美股表現、債市逐漸擺脫美債殖利率探頂壓力，現在正是布局台股及債券資產的好時機。

根據CMoney資料統計，以6月6日收盤價計算，６月共有12檔除息ETF年化配息率高達7%以上，無論是季配型的股票ETF、月配型的債券ETF都有投資甜甜價值得入手，這次除息預計7月中旬左右息收落袋。

以債券ETF而言，6月年配息率領先群，再度由月配息的非投等債ETF第一金優選非投債（00981）奪冠，年化配息率高達9.56%，5月份首次配息以來，連續兩個月維持配息金額0.072元，凱基美國非投債 (00945B) 年化配息率也8.77%；其餘則為投資級債的台新特選IG債10+ (00980B) 、國泰A級科技債 (00781B)、元大優息投等債 (00968B) 等，年化配息率在7%以上。

第一金優選非投債ETF經理人王心妤指出，目前全球經濟韌性佳、企業獲利持穩，信用違約風險無虞，違約率續處於低檔，長債殖利率攀升壓力放緩，價格修正告一段落，提供更強收益吸引力，投資人可以分批布局，存續期在二至三年，平均到期殖利率仍有7%至8%水準的非投資等級債券，維持較佳收益與穩健債息。

6月股票ETF配息領先群有超過10%的年化配息率，群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30(00918）分居冠亞軍達年化配息在13%附近，其次依序有：復華富時不動產（00712）、中信綠能及電動車（00896），及第一金工業30（00728）年化配等股票ETF，年化配息率也都超過10%，吸引投資目光，成交量放大。

第一金工業30基金經理人曾萬勝分析，台股目前落後美股表現，6月至8月是台股股東會、除權息旺季，預料高股息概念股及低基期，政策受惠的工業及基礎建設等標的，仍將吸引台股投資人偏好，7月美國關稅談判結果一旦朝向正向發展，有助台股後市反彈續攻表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。