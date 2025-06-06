別再單壓月配ETF！棒棒：0056、00878、00713、00919各有任務適合誰？

在物價高漲、通膨壓力下，退休族即使擁有勞退或月退金，也愈來愈不敢單靠固定收入過活。理財YouTuber《棒棒的理財失控週記》分享，為了建立穩定現金流，越來越多退休族選擇投資ETF。但該挑哪一檔？他從風險、收益、波動性與配息機制切入，分析四大熱門ETF：0056、00878、00713、00919，並點出各檔適合的投資人類型。

配息不是拿來存 是拿來用的

他強調，對退休族來說，配息的重點不是再投入，而是「用來生活」。「年化績效能不能撐得住配息花掉之後的生活，才是關鍵。」因此在選ETF前，應先釐清每月或每季的現金需求，再衡量自己的風險承受度，是保守、穩健還是積極型。

目前市場上主流的現金流型ETF包括高股息、債券、特別股與REITs，但對台灣投資人而言，最多人使用的仍是高股息與債券型。

他也提醒，若對美股、REITs不熟、不想研究，直接挑選台股高股息ETF是最單純的方式，並以配息頻率、殖利率、波動性、填息率等條件篩選。

四檔ETF解析：各有千秋、因人而異

0056：台灣最早的高股息ETF，歷史悠久、流動性高，配息沒斷過，但績效波動大，易有「暴漲暴跌」情形。 00878：結合ESG與高股息策略，產業配置多元，費用率低、填息率穩，是追求平衡與穩健投資者的好選擇。 00713：波動性低，歷年績效穩定，β值與標準差雙低，是偏好「保本」的退休族首選。 00919：殖利率最高的新秀，常有10%以上配息，具景氣循環選股優勢，但波動與填息表現不一，適合高收益偏好者分散配置。

根據他引用的富邦投信調查，台灣退休族理想存款約為1057萬元，但實際平均僅686萬元；未退休族更誇張，理想1348萬元、實際僅324萬元。退休金缺口巨大，ETF現金流規劃愈顯重要。

月月配ETF不見得好 切忌「只壓一檔」

面對市面上熱門的月配型ETF，他提醒要特別小心：「若市場不好，投信控息導致配息減少，原本每月預計2萬，實際只有1萬，整個現金流就會被打亂。」因此建議以多檔ETF交錯安排，例如三檔季配組成月配組合，或兩檔高股息加一檔市值型，兼顧領息與波動管理。

投資組合建議與屬性對照

保守型投資人：00713波動最低、穩定性佳，適合優先考慮。

平衡型投資人：00878兼具殖利率、分散性與低費用，符合退休族大多數需求。

高收益偏好者：00919殖利率高，可配置部分比重，但要留意波動與填息力。

品牌與流動性在意者：0056歷史最久、市場接受度高，息也年年提升，但波動略高。

他最後提醒，就算已退休，未來仍有數十年的投資時間，年輕的退休族可先配置較積極標的，隨年齡增加再轉向穩健型ETF。

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