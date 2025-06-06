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外資紛紛唱旺 AI 市值型 ETF 搭配主動投資如虎添翼

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
各評分等級vs.大盤的報酬組成年化報酬率。(資料來源：野村投信，2010/11/30-2025/3/31(季度更新)。
各評分等級vs.大盤的報酬組成年化報酬率。(資料來源：野村投信，2010/11/30-2025/3/31(季度更新)。

台積電（2330）於6月3日(周二)舉辦的股東會釋放利多，外資券商高盛亦舉出三利多看好台積電前景，即使市場仍有不確定因素，但AI成長勢不可擋，投資更應聚焦AI趨勢，才能掌握致勝先機。法人指出，雖然近年來追蹤大型權值股指數(例如富時臺灣50指數)的市值型ETF受到台灣投資人青睞，但其中仍有無法受惠AI趨勢的產業，若能將篩選範圍略微擴大，運用主動投資找出獲利機會更優秀的標的，將有進一步提升投資績效的機會。

高盛證券指出，AI需求旺盛、進一步砍單的可能性已經降低，台積電今、明年在先進製程持續升級的帶動下，營收將維持強勁成長軌跡，加上明年可能啟動對先進製程與CoWoS新一輪漲價，營運動能益發強悍，現階段下檔風險有限，報酬風險比散發吸引力，給予「買進」投資評等、目標股價1,145元。台積電的前景受到法人按讚，亦反映AI的需求持續強勁，對於台灣科技股而言亦具有指標性的意義。

野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）基金經理人林浩詳表示，儘管目前關稅不確定性仍尚未完全排除，然而台股企業2025全年EPS應可維持雙位數成長，目前彭博預估本益比已降至約16倍、略低於近五年平均值，長期投資價值浮現。此外，歷史經驗顯示，聯準會下半年重啟降息有助於資金回流新興市場，有助提振台股表現。目前從獲利能見度來看，AI相關產業長期成長性仍優於其他科技產業，建議作為核心配置，而基於美國政策風險仍存的前提，未來台股選股上不妨掌握三大方向：1. 大者恆大；2. 受惠美中角力下的訂單機會(例如已在美國設廠或中國轉單效應)；3. 高度成長且規格升級型產業，例如先進製程半導體、AI Server及其零組件、散熱、高股息類股，以及受惠美元匯率貶值走勢的台灣內需股，建議投資人需持續多元佈局。

野村投信投資策略部副總但漢遠表示，近年台股亮眼的表現主要受到台積電等大型權值股帶動，也因此帶動「市值型」相關投資主題表現亮眼，例如聚焦台股上市市值前50大的富時臺灣50指數；不過進一步分析可發現，市值型指數整體表現雖強、但背後隱藏不少「尾大不掉」的弱勢股，例如一些市值大但獲利成長停滯、甚至衰退的傳產股；在此同時，市值不在前50大但長期表現勝過台積電的公司也不少，例如上市櫃市值51-150名當中就有37檔股票近三年度表現勝過台積電，數量足足是市值前50大的13檔約三倍之多。若讓台積電比重「剛剛好」並兼顧其他機會，主動挑選汰弱換強，投資績效有望進一步提升。

根據野村投信研究，若針對台股上市櫃市值前150大企業，透過量化分析，綜合考量市值與其他基本面如成長、價值/股息與動能等綜合評比，評比最佳的50檔採等權重之長期平均年化報酬率達+15.40%，遠勝過台股大盤的+9.98%與跟富時臺灣50指數的+11.43%。顯示指數化投資雖具有不錯的成效，但若進一步透過專業投資團隊「主動配置」，其投資潛力可望更上一層樓。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 台積電

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