市值型ETF再掀話題 00922規模突破300億元

國泰投信旗下市值型ETF「國泰台灣領袖50（00922）」最新規模來到324.28億元，根據Bloomberg資料指出，00922今年以來規模增加122.52億元，增加幅度高達六成，證交所資料顯示，00922自2023年3月27日掛牌以來，已是全台ETF定期定額交易戶數第十三大，國泰投信ETF研究團隊指出，00922成立短短兩年多，因其四大優勢，追蹤指數注重成分股低碳轉型表現、費用率與時俱進下修，且成分股多有亮點等，才能迅速擄獲投資人的心。

國泰投信總經理張雍川表示，台股基本面良好，但2025上半年全球受到川普「MAGA（Make America Great Again」）」讓美國再次偉大的政策干擾，全球重要股市表現劇烈下修，但00922規模仍能正向成長，代表市場對台股信心十足。從長線來看，AI勢不可擋，台股已經走過最黑暗的4-5月，下半年可望倒吃甘蔗，國泰投信發行的市值型ETF國泰台灣領袖50成分股網羅台股大市值好公司，指數和台股ETF另一人氣王00878系出同門，同樣由國際最大指數公司MSCI所編製，其台股相關指數向來是外資投資台股時的重要參考指標。

國泰台灣領袖50經理人蘇鼎宇說明，00922作為升級版市值型ETF，具備有「四大核心優勢」，包括成分股均衡、主動調降經保費、納入低碳轉型評分的多項特色，成分股更有近七成權重與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳背板股重疊，展現強勁的科技趨勢布局力。

首先，00922精選50檔具市值代表性且獲利穩定的台灣領袖企業，產業配置多元，且單一成分股權重不超過30%，真正實踐ETF「一籃子股票」分散風險的精神，能有效降低單一股票波動對整體績效的影響，對風險承受度較低的投資人來說，是相對安心的選擇。

第二，00922已主動下調保管費，從0.035%降至0.03%，經理費也採階梯式收費，隨基金規模放大而降低，以昨5日基金規模新台幣324億元計算，其中200億元以0.20%計收，超出部分（124億元）以0.15%計收，因此經理費降至0.1808%，明顯低於舊制的0.2%。未來若基金規模突破500億元，經理費將降至0.13%；規模達2,000億元以上時更可望進一步降至0.1%，為投資人有效節省成本，適合作為定期定額與退休規劃的長期投資工具。

蘇鼎宇指出，00922選股時將MSCI企業「低碳轉型分數」納入考量，因應各國陸續實施碳費制度，藉由排除需繳交高額碳費、財務壓力較大的企業，讓投資人在追蹤大盤之際，也能同步布局低碳概念股，降低潛在財務風險。值得一提的是，日前「AI教父」黃仁勳來台演講時，在舞台上展示合作夥伴的背板牆，00922相關的成分股占比權重近七成，包含台積電、聯發科、鴻海、台達電、廣達等科技大廠，顯見00922為新世代產業趨勢下，AI浪潮的投資利器。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。