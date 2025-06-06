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知美曝定期定額28個月成果：0050最會賺、00878穩穩配、00687B還在虧

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
知美連續定期定額ETF 28個月，每月投入8萬元，配置0050、00878、00687B三檔ETF。累積投入超過150萬元，目前整體報酬6.72%。其中0050表現最佳、00878穩定配息、00687B仍處虧損。圖／聯合報系資料照片
知美連續定期定額ETF 28個月，每月投入8萬元，配置0050、00878、00687B三檔ETF。累積投入超過150萬元，目前整體報酬6.72%。其中0050表現最佳、00878穩定配息、00687B仍處虧損。圖／聯合報系資料照片

理財YouTuber知美近日分享自己長達28個月、總投入逾160萬元的ETF定期定額成果，詳列台股市值型、高股息與債券ETF的實際報酬率，並強調「不要一開始就All in，定期定額更適合初學者」。

每月投資8萬元 市值型配置占6成

知美自2023年1月起開始定期定額投資ETF，初期以00878為主，後續加入0050與00687B，形成市值型、高股息與債券ETF的多元配置。

目前每月固定投入金額達8萬元，其中：

0050（台灣市值型）+ VOO／QQQ（美股市值型）合計占比達60%

00878（高股息ETF）占27.5%

00687B（長天期美債）占12.5%

知美說明，市值型ETF具有較強的長期動能，適合年輕投資人持續累積資產，而高股息ETF則提供穩定現金流，有助於增強定期投資的動力。

投資報酬揭露：市值型表現最佳 債券仍處虧損

截至2025年4月底，知美公開其各類ETF定期定額報酬如下：

台股市值型ETF（0050）：定期定額23個月，含息總報酬率為 15.96%

高股息ETF（00878）：定期定額28個月，含息報酬率為 8.44%

美股ETF（VOO）：報酬率 5.51%；QQQ：8.18%

美債ETF（00687B）：定期定額23個月，報酬率為 -8.97%（虧損）

整體來看，台股定期定額總投入約150萬元，含息後資產總值約160萬元，總報酬率為 6.72%；美股定期定額約投入4401.8美元，總報酬為4703.14美元，報酬率 6.85%。

知美提醒：定期定額重在習慣 勿輕易單筆All in

知美以「健身」比喻投資，強調好的習慣重於一開始投入多少：「健身教練不會第一天讓你臥推100公斤，投資也不該一開始就All in。」

他也提醒，若在市場高點一次投入大量資金，遇到下跌時心理壓力極大，容易中途放棄，反而無法參與長期成長。透過定期定額則能運用「微笑曲線」降低平均成本，在市場反彈時更快轉虧為盈。

投資不是看過去 而是看未來

儘管近一年0050表現優於VOO與QQQ，但知美也提醒觀眾，長期來看（10年），QQQ總報酬率達379.86%，投資仍需依據個人風險承受度與資產規劃判斷。

他總結：「2025年市值型、高股息與債券型ETF都面臨資產波動，定期定額的好處，就是即使發生大跌，也能幫助你拉低成本、撐過低潮。」

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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