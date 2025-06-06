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00918如光芒四射的明星！小犬：兼顧報酬與風險…「配息」當作核心價值

聯合新聞網／ 小犬的投資日誌
00918不追短期爆發，而是專注穩定現金流與高殖利率，像一段值得信任的長期關係。（歐新社）
00918不追短期爆發，而是專注穩定現金流與高殖利率，像一段值得信任的長期關係。（歐新社）

我近期無意間注意到00918，那一瞬間，它就像光芒四射的明星，閃閃發亮，讓我一眼難忘，雖然我們之前沒有任何互動，但我卻總是在心裡默默關注它，看著它穩定成長、發光發熱，只能在遠方默默祝福，想著，有一天如果我準備好了，也許能就靠近它了。

直到昨天，我鼓起勇氣正式買下00918，算是向它表達了我的心意。從這一刻開始，我不再只是旁觀，而是它真正的持有者，我們的關係也從欣賞階段升級為革命夥伴。

現在，我想更了解它的美好，00918是由大華銀證券推出的高股息ETF，它專注在挑選那些具備穩定現金流與高殖利率的企業，把「配息」當作核心價值，對於重視穩定收入的投資人來說，它是一個能兼顧報酬與風險的好選擇。

它不追求短期爆發，而是像一段長久穩定的感情，越了解、越覺得它值得信任。從這一刻起，我希望跟00918一起，走一段穩定、踏實又閃耀的投資旅程。

◎本文內容已獲 小犬的投資日誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

季配息 00918大華優利高填息30 ETF

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