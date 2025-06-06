00919、00713、0056、00878、00929！存股哥：第二季股息147,200元

00878股息將於6/13入帳，我統計了一下第二季股息總額共$147,200，比我原先預估的14.6萬多了一點點，比第一季股息總額$140,750多了$6,450。

以下是我的第二季股息構成

0056：$28,890 00713：$14,560 00919：$30,240 00878：$66,200 00929：$7,310(三個月） $147,200

今年上半年主要把資金投878，第一季結尾希望以140張00878參與第二季除息，最後是141張除息，目前自己的規劃都有在進度上甚至些微超前，以這個步調來看，加上第一金股息，今年股息總額有機會突破70萬。

雖然我的0056、00919、00929還是帳損，00929也是高股息中目前較弱勢的，不過我的總報酬仍是正數，今年因為關稅影響波動較大，但大致維持在+70萬到+140萬之間。

至於大家很常說的填息不填息，對我個人來說每一次的除息都是填息，總報酬才是這套系統的真正結果，不會因為其中幾檔ETF貼息或帳損而改變，只要我的現金流、總資產仍穩定增加那就沒有問題。

00919公告本季配息0.72，算是第三季一個很好的開局，本季還有金融股股息入帳，我的第三季股息總額應該可以突破25萬，光前三季預估股息，就已經快要超越我去年的股息總額，也讓我更加確信自己的存股理念。

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