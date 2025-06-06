快訊

NBA／G1魔法再度上演！哈利伯頓0.3秒準絕殺 溜馬克雷霆拔頭籌

台籍芥川賞作家李琴峰遭揭跨性別身分 怒告日市議員求償百萬

國中會考成績今公布！541人拿5A寫作6級較去年減 9999人拿5C

00918人氣升溫！00919配息高但填息難 網問：還能撐多久？

聯合新聞網／ 綜合報導
高股息ETF質疑升溫，00918獲網友力挺出線。圖／聯合報系資料照片
高股息ETF質疑升溫，00918獲網友力挺出線。圖／聯合報系資料照片

高股息ETF討論再起。Threads用戶發文質疑，在00878、00713都已調降配息的情況下，為何00919還能連9季配息創高不降？討論串也提到填息壓力、配息策略與其他ETF取捨，引來網友留言討論。

原PO表示「連00878，00713都降息了，大家認為00919為何可以連9季配息維持新高而不降息？以後有可能會降息嗎？」

有人回應自己00919成本為20.1元，並詢問是否與填息有關。另一位網友認為，若參與6/17除息，配息0.72元會從參考價扣除，假設前一日收盤為21元，除息當天參考價為20.28元，「要漲回21元才算賺到息」。

部分網友直言00919高息背後藏風險，「不填息都是假的，用高息騙人進來買而已」，也有人指出「把配息當擴張規模的方法，好績效早已不復見」。有留言認為「用航運股拉高股息，之後看齊0056」，甚至已出清其他高息ETF，「已把00915全出掉 慢走不送」。

有投資人以20.1元成本參與00919，直言「再扣0.72」填息有壓力。也有網友強調：「00918短中長全勝」，在0056、00919、00918三選一情況下，明確表態「選00918」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 00918大華優利高填息30 ETF 00878國泰永續高股息 00713元大台灣高息低波

延伸閱讀

不敗教主喊話債市止跌？他見00687B反彈嗨喊「債蛙有救」掀PTT兩派開嗆

雲豹旗下公司24人團隊破10億營收！網酸：「綠能你不能」吸乾台電而已

台灣CPI降至1.55%＝降息好時機？網卻不買帳：台灣沒通膨是笑話

「接電話！媽寶」川普終於撥通熱線習近平 網友早就先開酸

相關新聞

00919換股震撼彈！3600億ETF大搬風 被指「倒貨發哥、抬金控」

群益台灣精選高息（00919）6月迎來最新換股動作，逾3600億資金部位大搬風！這回一口氣新增16檔、剔除6檔，包括富邦金、國泰金、陽明、台灣虎航等成新成分股，而聯發科、海悅、寶雅等則遭剔除，成為市場

00922成長60％規模破324億…低碳＋科技＋降費三合一！穩坐市值型ETF黑馬

國泰投信旗下市值型ETF（00922）最新規模來到324.28億元，根據Bloomberg資料指出，00922今年以來規模增加122.52億元，增加幅度高達六成，證交所資料顯示，00922自2023年

00918如光芒四射的明星！小犬：兼顧報酬與風險…「配息」當作核心價值

我近期無意間注意到00918，那一瞬間，它就像光芒四射的明星，閃閃發亮，讓我一眼難忘，雖然我們之前沒有任何互動，但我卻總是在心裡默默關注它，看著它穩定成長、發光發熱，只能在遠方默默祝福，想著，有一天如

00919、00713、0056、00878、00929！存股哥：第二季股息147,200元

00878股息將於6/13入帳，我統計了一下第二季股息總額共$147,200，比我原先預估的14.6萬多了一點點，比第一季股息總額$140,750多了$6,450。 以下是我的第二季股息構成

00918人氣升溫！00919配息高但填息難 網問：還能撐多久？

高股息ETF討論再起。Threads用戶發文質疑，在00878、00713都已調降配息的情況下，為何00919還能連9季配息創高不降？討論串也提到填息壓力、配息策略與其他ETF取捨，引來網友留言討論。

市值型 ETF 風潮再起 全台首檔市值型主動式 ETF 00985A 有看頭

輝達再度端出一份亮眼的季報，讓市場焦點再度回到AI浪潮的成長動能，即便面對美國對中國科技管制與中國大陸市況轉弱的雙重挑戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。