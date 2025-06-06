00918人氣升溫！00919配息高但填息難 網問：還能撐多久？

高股息ETF討論再起。Threads用戶發文質疑，在00878、00713都已調降配息的情況下，為何00919還能連9季配息創高不降？討論串也提到填息壓力、配息策略與其他ETF取捨，引來網友留言討論。

原PO表示「連00878，00713都降息了，大家認為00919為何可以連9季配息維持新高而不降息？以後有可能會降息嗎？」

有人回應自己00919成本為20.1元，並詢問是否與填息有關。另一位網友認為，若參與6/17除息，配息0.72元會從參考價扣除，假設前一日收盤為21元，除息當天參考價為20.28元，「要漲回21元才算賺到息」。

部分網友直言00919高息背後藏風險，「不填息都是假的，用高息騙人進來買而已」，也有人指出「把配息當擴張規模的方法，好績效早已不復見」。有留言認為「用航運股拉高股息，之後看齊0056」，甚至已出清其他高息ETF，「已把00915全出掉 慢走不送」。

有投資人以20.1元成本參與00919，直言「再扣0.72」填息有壓力。也有網友強調：「00918短中長全勝」，在0056、00919、00918三選一情況下，明確表態「選00918」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。