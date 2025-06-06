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市值型 ETF 風潮再起 全台首檔市值型主動式 ETF 00985A 有看頭

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近十年主要指數總報酬走勢。(資料來源：Bloomberg)
近十年主要指數總報酬走勢。(資料來源：Bloomberg)

輝達再度端出一份亮眼的季報，讓市場焦點再度回到AI浪潮的成長動能，即便面對美國對中國科技管制與中國大陸市況轉弱的雙重挑戰，這次財報依然展現出高度韌性，再次強化投資人對AI產業前景的信心。輝達財報表現不僅牽動全球科技股走勢，更對台股市場產生深遠影響。基於台灣在AI供應鏈的戰略價值，未來的合作有望進一步擴大，帶動更多投資與訂單向台灣集中，挹注新一波成長動能。

野村投信表示，這次輝達財報對台灣釋出了兩個明確的利多：(一)GB200正式進入出貨高峰，台灣供應鏈像是台積電（2330）、廣達（2382）、緯創（3231）等廠商可望持續受惠，營收動能看俏。同時下一代伺服器GB300的開發進度順利，包含全面改用水冷式散熱、網路連接升級至800G交換器等規格提升，勢必帶動相關零組件的採購需求；(二)輝達積極拓展歐美與中東AI市場，分散風險、強化全球布局，因此也看到在COMPUTEX 2025上，輝達宣布與台灣聯手打造AI超級電腦、推出NVLink Fusion等策略，讓台灣更深的納入輝達AI生態系。

台股大盤近十年表現不俗，高股息指數人氣不墜但市值型指數表現跑得更快。短線而言，野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，市場的不確定性仍然存在，因此更宜採取主動投資以更佳的即時性來因應市場的變化。投資台股，若能透過市值型主動式ETF來進行「汰弱」、「換強」，靈活調整爭取更佳的報酬是因應當前環境的較佳的投資策略，例如：有別於傳統的台灣50指數依據市值前五十大的個股作為指數編製的基礎，00985A「野村臺灣增強50主動式ETF」，從市值50大個股擴大至上市櫃市值前150大個股，擴大打擊面，接著導入質化分析，逐步篩選個股與建構投組。最後再依據市值+因子綜合評估，發掘50檔台灣大型龍頭股票納入投組，以期獲得長期優於富時臺灣50報酬指數的總報酬表現，讓台灣50指數再進化，投資更增添動能。

根據公開說明書所載00985A最大優勢在於第一大持股最高上限可達30%，希望掌握AI浪潮台股投資契機的投資人，可以透過創新的主動式市值型ETF00985A，掌握台股長期的投資契機。

國內ETF投資熱潮持續發燒，ETF金融商品儼然已成為當今投資新顯學、當中市值型ETF持續獲得投資人青睞。根據統計，5月台股加權指數上漲5.51%，市值型ETF漲幅明顯超越大盤，多數產品表現更優於大盤。根據歷史經驗，每當股災降臨，市值型股票有更高的機率獲得低檔的買盤介入，因此相對有較佳的表現機會。加上台積電占大盤權重已經來到36.41％，而且有持續增加的現象。

野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）經理人林浩詳分析表示，隨著AI浪潮的持續，也將帶動台積電越來越壯大，這個現象可能會越來越明顯。台股整體市場情緒偏多。輝達市值重回世界第一，護國神山台積電股東會中，董事長魏哲家喊話未來台積電5-10年前景發展非常好，含「積」量高ETF將躍升盤面亮點。台灣基本面強勁，投資人可掌握這波熱勢，透過市值型主動式ETF做為資產配置的核心部位，捕捉台股中長期增長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 台積電 ETF

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