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觀察台股 ETF 今年來成交均量 00919日均量8.6萬張居冠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
今年來台股ETF 成交均量排名前十。（資料來源:CMONEY、2025/6/5）
今年來台股ETF 成交均量排名前十。（資料來源:CMONEY、2025/6/5）

台股ETF投資熱潮不減，隨著主動式ETF的開放，統計今年來台股ETF已來到73檔，這麼多台股ETF，投資人該如何挑選，市場法人表示，成交量的高低可以觀察其在市場的活躍度，選擇成交量大的台股ETF，代表該標的受到市場關注度高、流動性佳。

觀察今年以來所有台股ETF成交日均量，群益台灣精選高息ETF（00919）以日均量8.6萬張居台股ETF成交王，其次00878國泰永續高股息、0056元大高股息、00982A主動群益台灣強棒也都有日均量5萬張以上的好成績。

據了解，00919甫公告第9次預估配息0.72元維持新高，預估13%年化配息率，是目前唯一一檔配息維持新高的台股高息ETF，連續9季年化配息率都逾10%優於投資人期待，配息表現在高息ETF中鶴立雞群，在刷新台股ETF配息紀錄後，買盤持續挹注，投資人搶在除息前上車，顯示投資人偏愛穩定持續配高息的台股ETF。00919本次除息日為6月17日，參與除息最後買進日為6月16日。

群益投信台股ETF研究團隊表示，投資台股ETF，除了選擇適合自己的投資屬性主題以及價格外，還必須學會觀察「成交量」，在金融市場中，成交量是指某一特定資產在一段時間內交易的數量，是市場活動和流動性的觀察重要指標，透過分析成交量，可以看出整體市場動能的強弱，相對也減少被下市的風險。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志指出，現階段金融環境容易受眾多因素影響表現，而在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時有股息、又有潛在的價差空間可期，高息股便可納入考量。對於台股後市，中長線而言，台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

群益台灣精選強棒主動式ETF（00982A）經理人陳沅易強調，目前市場最大的變數仍然是關稅問題，然而，隨著川普政府的政策轉變，美中之間的關稅戰暫時停火，這為台灣的經濟前景帶來了一線希望。根據各主要經濟機構預測，台灣今年的經濟成長率有望達到2.8%至2.9%。

陳沅易表示，台股操作上建議可聚焦籌碼集中、具產業題材及法人進駐的個股，善用震盪整理期布局未來潛力股，迎接節後行情回溫的契機。市場短期雜音不改長線多頭格局，投資人應秉持謹慎樂觀態度審慎應對。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF

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