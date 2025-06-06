00919、00713、0056誰表現更勝？市場震盪下的高股息三檔分析

這幾年台股投資人瘋狂愛上高股息ETF，不管跟風的小白或本來就喜歡買高股息的人，大家一起加碼，討論熱度跟信仰值都非常高，但遇到四月股災還有這樣的熱度嗎？這次我們一起來看看哪些高股息ETF在遇到崩盤時，還是值得持續逢低加碼。

川普在2025年四月拋出全球關稅無差別攻擊，美國財政部公布當月關稅收入高達160億美元，比去年同期成長130%，稅收增加超過一倍以上，這是最近十年最高的單月紀錄，不過這只有美國政府賺到而已，對各國政府或美國企業都是重傷，股市也出現重傷，一堆大戶或少年股神或槓桿仔都被斷頭抬出場。

清明連假前的融資餘額最高有3,200多億，四月崩盤的幾天內，一口氣蒸發了一千多億，掉到2,200多億的水位。現在大盤是漲回來了，但融資餘額不只沒有跟上，竟然還反向再降了上百億，這表示這次真的很多投資人受到重傷，再也不敢重新開槓做多，還在觀望90天關稅休兵日的結果。

不過股市可不等人，尤其是從2020年疫情之後，幾乎每次反彈速度都很快，等著等著最後都會FOMO，只能追高，台灣散戶當然也不例外，但其實有一些散戶在學習投資之後，開始進化到心態穩健又願意長期投資，在四月崩盤的時候，散戶依舊持續定期定額，不管是抄底台積電或ETF都慢慢開始有經驗，從證交所統計2025年4月定期定額交易戶數統計排行月報表來看，可以看到除了0050、006208之外，有不少大型高股息ETF的扣款戶數也都超過十萬以上，00878超過三十萬戶扣款，0056有二十五萬戶扣款，00919有十二萬戶扣款，00713有十萬戶扣款，其中比較特別的是，00713是裡面唯一扣款戶數正成長的ETF，因為這幾年大盤每一次下殺，就會展現出00713的抗跌能力。

但如果單從排行榜來看，有市值型ETF也有高股息ETF，這麼多ETF要在一集中也聊不完，加上最近影片聊00878頻率有點多了，所以這次來聊聊比較少分享的0056、00919、00713，我們來比較一下如果只有一筆錢要單押，三檔ETF選誰比較好。

第一關還是要訂定篩選的條件，才會比較好評比，不然大家各說各話，永遠也不會有共識，最簡單基本的，可以從多頭上漲、空頭抗跌觀察，接下來我們就用這兩個角度來跟大家聊聊。

多頭上漲力道

首先是多頭上漲的力道，投資高股息ETF雖然基本期待是配息，但市場多頭也要能跟上，否則單靠成分股配息也有限，還是需要靠資本利得補強，所以最好在多頭時漲幅不能太差，就是抗跌又抗漲的不行。

以加權報酬指數當作基準值來看，把除權息還原回去，另外三檔ETF也都還原權息，我們來看看最近幾個空頭行情結束後，一個月的反彈情況。

第一個時間點是最近四月崩盤後的反彈，從4月7日開始起算，加權報酬指數上漲1.78%，0056上漲1.34%，00919上漲0.8%，00713下跌1.23%，也是唯一下跌的ETF，這個主要還是跟持股有關係，因為四月急殺急彈，00713持有牛皮股比較多，多頭行情當然也比較不容易上漲。

再來是2024年8月5日暴跌1,800點，創下當時的史上最大跌點，過了一個月之後，加權報酬指數下跌1.81%，0056下跌0.97%，逆勢上漲的是00919上漲0.17%，00713上漲1.06%，反彈漲幅超越群雄。

最後一個是2022年股債

雙殺年，台股在十月以後開始反彈，十一月的加權報酬指數上漲14.91%，00919上漲13.1%緊追在後，再來是0056上漲9.24%，最後是00713上漲0.08%。

從這三次的多頭反彈行情來看，00919都能跟著大盤反彈，尤其是2022年的大盤在一個月就上漲雙位數，00919也同樣繳出雙位數的漲幅。

空頭抗跌力道

看完多頭反彈力道之後，接下來要觀察的是抗跌能力，這邊先談一下2025年的關稅戰空頭時間，因為比較特別，2025年4月7日到9日發布高關稅，所以快速下跌，但2025年三月就已經造成市場恐慌，所以極短期下殺可以觀察四月初，中期下殺可以看三月整個月。再來是波段下跌空頭，可以看2022年股債雙殺年，時間點是六月到十月，接下來我們就來觀察這三個空頭時間點。

首先是極短期空頭，2025年4月7日到9日，連大盤都出現跌停的這三天，加權報酬指數下跌18%多，0056、00919也一樣下跌18%，但00713下跌只有12%多，因為裡面持有不少電信股跟牛皮股，所以相對抗跌，而且4月7日台股全部跌停板，包含00713以內，還有手上持股的統一、電信股成為少數沒有出現跌停板的異類，抗跌能力確實是最強的。

再來是2025年三月份，這個月是關稅恐慌前期，加權報酬指數在這個月下跌了10%，跌掉了5,000多點(再提醒一次，這是還原權息的加權報酬指數，不是大盤，所以10%就超過5000點了)，三檔高股息ETF跌幅最小的是00713，下跌了2.06%，00919下跌4.35%，而0056下跌5.31%，整體跌幅都比大盤還少，最抗跌的依然是00713。

再來是2022年六月到十月，這是台股近幾年比較少數的長期空頭，加權報酬指數下跌接近兩成，0056下跌18%多，而00713下跌13%多，至於00919是還沒發行，所以這邊就先不納入評比，不過無論如何，00713還是最抗跌。

從抗跌表現來比，第一名就是00713，無論是短、中、長期的空頭，都能展現出非常優異的抗跌防禦力。

結論

長期投資高股息ETF，雖然績效不如市值型ETF，但績效也還ok，還有配息可以拿，難怪投資人很愛，不過投資市場未來依然會有不同利空風險，甚至台股再一次出現跌停也不意外，如果是這樣的話，00713抗跌能力還是幾檔高股息ETF裡面最值得信賴一點，也難怪在四月成為扣款人數唯一成長的高股息ETF。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：00919/0056/00713評比

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。