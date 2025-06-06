快訊

恐影響台灣！首颱「蝴蝶」估下周生成 氣象專家曝最新路徑

如何健康長壽？專家曝自己僅改變1事 就讓生理年齡減10年

Google用AI改造搜尋 「零點擊」的網路是重生或毀滅？

虛擬貨幣投資熱 永豐金證券海外虛擬資產 ETF 增至91檔

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

虛擬資產市場掀起投資熱潮，永豐金證券作為國內首家推出海外虛擬資產ETF複委託交易的券商，自去年底開辦以來，專業投資人參與熱情持續升溫。截至今年5月，總買進金額與戶數顯著增加，顯示國內高資產客群正積極透過永豐金證券掌握全球虛擬資產市場的投資契機，亦展現其在國際金融商品布局的領導地位。

為提供更多元商品選擇，並支持政府提高國內證券商複委託業務動能，永豐金證券擴增虛擬資產ETF商品陣容，半年來新增20檔ETF，其中美股19檔、港股1檔，進一步鞏固複委託市場的先發優勢。符合專業投資人資格的客戶，透過永豐金證券電子平台即可下單91檔海外虛擬資產ETF，涵蓋美股78檔與港股13檔，便利性與選擇性兼顧。

永豐金證券資深策略分析師陳泓睿指出，隨著美國證管會（SEC）核准多檔比特幣現貨ETF在美上市，加拿大、澳洲及香港等地交易所也陸續掛牌虛擬資產現貨ETF，全球虛擬資產市場的投資機會正逐步擴大。根據媒體報導，Coinbase與顧問公司EY-Parthenon於2025年1月進行的一項全球調查，機構投資者對加密貨幣的未來普遍持樂觀態度，認為加密貨幣未來一年將延續上升趨勢。

陳泓睿建議，投資人如果有意參與虛擬市場，可以透過ETF等具明確規範的工具間接投資；但根據歷史數據，比特幣與美國標普500指數及那斯達克100指數皆呈現高度正相關性，並非單純避險標的，應依個人風險承受度妥善配置資產，能更有效參與市場。

海外虛擬資產ETF具備24小時交易的優勢，不受交易所開市時間限制，且受到金融監管機構的嚴格監管，稅務處理也相對簡單。透過永豐金證券平台進行投資，交易透明且符合法規，並享受線上線下虛實整合的全方位理財服務。

依金管會規範，外國虛擬資產ETF僅開放專業投資人交易，需具備風險承受能力與投資經驗，並簽署風險預告書。永豐金證券作為複委託業務領航者，定期安排業務人員參與虛擬資產及相關教育訓練，提升專業與服務品質，未來將持續推動創新投資管道，協助投資人了解風險，提供完整商品資訊。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

永豐金 ETF

延伸閱讀

公民投資美股、港股 陸加強徵稅

捐款做愛心還有回饋？她詢問後一路被引領到提款134萬

休眠8年戶突轉帳交易1塊錢 這銀行櫃員警覺高成功阻詐

提升客戶數位體驗 永豐金證大戶投 APP 獨創「籌碼分析」

相關新聞

00919換股震撼彈！3600億ETF大搬風 被指「倒貨發哥、抬金控」

群益台灣精選高息（00919）6月迎來最新換股動作，逾3600億資金部位大搬風！這回一口氣新增16檔、剔除6檔，包括富邦金、國泰金、陽明、台灣虎航等成新成分股，而聯發科、海悅、寶雅等則遭剔除，成為市場

市值型 ETF 風潮再起 全台首檔市值型主動式 ETF 00985A 有看頭

輝達再度端出一份亮眼的季報，讓市場焦點再度回到AI浪潮的成長動能，即便面對美國對中國科技管制與中國大陸市況轉弱的雙重挑戰...

不敗教主喊話債市止跌？他見00687B反彈嗨喊「債蛙有救」掀PTT兩派開嗆

PTT股板近日熱議一則美債相關新聞，不敗教主陳重銘觀察國泰20年美債ETF（00687B）止跌反彈，認為「應該是利空出盡了」，有網友興奮直呼「債蛙有救了！」並附上新聞連結分享心得，稱「投資長與教主雙雙看多，看來債蛙笑呵呵的時代又要回來了！」此番言論隨即引爆留言串，不少人對教主言論感到懷疑，更有網友酸言「不buy教主嘛」。

00919、00713、0056誰表現更勝？市場震盪下的高股息三檔分析

這幾年台股投資人瘋狂愛上高股息ETF，不管跟風的小白或本來就喜歡買高股息的人，大家一起加碼，討論熱度跟信仰值都非常高，但遇到四月股災還有這樣的熱度嗎？這次我們一起來看看哪些高股息ETF在遇到崩盤時，還

0050規模衝破6,000億！25個交易日暴增千億 報酬率狠超大盤17％

國內規模最大ETF元大台灣50（0050）新高紀錄不斷，據證交所資料，4月29日規模突破5,000億後，僅25個交易日於6月5日再創6,000億里程碑，統計今年以來淨申購金額已突破1,800億，為市值

高含「積」量ETF 逢回進場

台積電（2330）昨（5）日股價一度回到千元價位，終場漲8元收998元。投信法人表示，台積電股東會為半導體股疲弱行情打上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。