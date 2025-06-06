00706L、00673R 研擬反分割

ETF分割、反分割案愈來愈多，期信ETF的代表性ETF期元大S&P日圓正2（00706L）、期元大S&P原油反1（00673R）預計7月24日召開受益人會議，決議是否進行反分割作業。

若經反分割，投資人持有股數將下降、每單位淨值上升，總資產價值不變，若有畸零股產生則以每單位淨值換算現金返還。

元大投信說明，依證交所規定，期信ETF目前依淨值分階段設有交易管控措施，以發行時的20元計算，淨值低於7元、5元、3元時，有暫停信用交易、停止借券及當沖交易、須預收投資人款項、一般投資人不能買進只能賣出等限制。

基於ETF已設有反分割機制，因此啟動期元大S&P日圓正2、期元大S&P原油反1反分割議案投票，通過後可使淨值上升，避免因市場波動而頻繁觸及交易管控，並回歸至更有交易效率的價格區間，進而維持交易策略彈性。

國內過去已有元大台灣50反1於2024年12月完成反分割，淨值回到發行價20元以上之市場習慣交易區間，今年4月面對川普關稅政策衝擊台股，持續為投資人避險操作主要標的。

期元大S&P日圓正2、期元大S&P原油反1反分割議案預計7月24日以書面方式召開受益人會議，持有人將於7月2日起收到開會通知書，可選擇書面投票或透過「集保e手掌握」、各大證券下單App進入集保電子投票平台投票，數分鐘內即可完成，電子投票時間為7月2日至21日23時59分止。

若反分割議案通過，期元大S&P日圓正2、期元大S&P原油反1將以7月24日受益人會議當日收盤淨值為基準，採淨值回到發行價20元以上，且1,000股（一張）可整除之最小整數倍為反分割倍數，進行持有股數與每單位淨值調整。

若反分割倍數為四倍時，持有股數會除以四，而每單位淨值會乘以四，其他倍數亦然。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。