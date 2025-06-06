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高含「積」量ETF 逢回進場

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
法人表示，台積電股東會為半導體股行情打強心針，加上輝達近日股價強彈，帶旺半導體ETF表現。（路透）
法人表示，台積電股東會為半導體股行情打強心針，加上輝達近日股價強彈，帶旺半導體ETF表現。（路透）

台積電（2330）昨（5）日股價一度回到千元價位，終場漲8元收998元。投信法人表示，台積電股東會為半導體股疲弱行情打上強心針，加上輝達近日股價強彈，帶旺半導體ETF股價表現；然近期仍有晶片關稅不確定性，投資人宜採拉回時進場或採分批布局。

新光臺灣半導體30 ETF（00904）經理人詹佳峯表示，日前輝達股價噴發，再度重返全球市值王寶座，加上安森美半導體（ON Semiconductor）執行長Hassan El-Khoury也看好全球其他半導體景氣，包括汽車半導體今年第2季景氣見底、工業半導體景氣目前開始復甦。輝達及安森美兩大半導體巨擘釋出利多，帶動費城半導體指數一舉躍升至200日均線以上。

從技術面來看，全球半導體行情有機會啟動新一波行情，尤其在全球各國興起AI基建，以及企業之間進行人工智慧（AI）軍備競賽下，預估全球半導體市場未來年均複合成長率將達9%，遠高於全球GDP的速度成長。

根據PwC發表最新半導體趨勢報告指出，2030年全球半導體市場規模有望突破1兆美元。台灣半導體供應鏈中，不少重量級權值股長期扮演全球半導體製造第一、設計第二、封測第一的領先地位，在投資圈具有不可取代的戰略地位，掌握台灣半導體供應鏈，其實就是掌握全球AI半導體領域的成長火車頭。

新光投信建議，投資人可鎖定台灣半導體產業型ETF，尤其是採「高含積量」半導體ETF進行中長線布局，順勢掌握半導體未來十年的成長黃金期。因為持有半導體ETF，猶如包下整個工程財的半導體供應鏈，更能完整且全面掌握半導體景氣成長動能，與人類第四次工業革命啟動的AGI（通用人工智慧）投資紅利。

統一投信台股研究團隊指出，台股短期仍面臨諸多不確定性，大盤指數高檔震盪，但類股輪動的機會增加。受惠於關稅暫緩政策，許多廠商提前拉貨，從5、6月營收及財報可看出。值得關注的是，包括半導體等AI產業受到對等關稅影響甚微，不需提前拉貨，營收預期將持續穩健成長。整體而言，現階段可將投資重心放在AI及伺服器相關概念股，同時尋找具特定題材的中小型類股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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