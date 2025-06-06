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今年來台股ETF 整體規模增3,895億

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股昨（5）日開高走低，仍站穩季線，統計今年以來台股跌幅收斂至5.9%，而台股ETF整體規模則已創下新高，來到近3.2兆元。今年以來台股ETF規模增加了3,895.3億元，尤以高息型ETF備受青睞，另外主動式台股ETF新兵加入，也為台股ETF挹注新活水。

觀察規模前十大台股ETF今年以來的變化，其中以元大台灣50（0050）規模增加1,549.2億元最多，其他包括元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息ETF（00919）等也都有增加。法人表示，雖然今年高息ETF吹起降息風，但穩定配息的季配型ETF仍受存股族青睞。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，大盤指數大起大落，在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可望為投資組合帶來穩定的收益。扣除美國政策短期的不確定性變數，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢，預期在市場秩序隨各經濟體與美國取得貿易共識逐漸恢復之後，仍能延續成長動能，對台股中長線表現則不看淡。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易指出，台股短期受到美國針對蘋果等科技產品可能加徵25%關稅、6月報稅季資金壓力以及連假前獲利了結等因素干擾，大盤表現轉為高檔震盪整理格局，儘管大盤橫盤整理，但題材與籌碼充沛的個股仍具備亮眼表現機會，現階段台股可以「選股不選市」策略因應。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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