00919躍升國人最愛台股ETF 今年來成交均量居冠

台股ETF投資熱潮不減，隨著主動式ETF的開放，統計今年來台股ETF已來到73檔，這麼多台股ETF，投資人該如何挑選。法人表示，成交量的高低可以觀察其在市場的活躍度，選擇成交量大的台股ETF，代表該標的受到市場關注度高、流動性佳。

觀察今年以來所有台股ETF成交日均量表現，其中，群益台灣精選高息（00919）以日均量8.6萬張居台股ETF成交王，其次是國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、主動群益台灣強棒（00982A）也都有日均量5萬張以上的好成績。

據了解，00919甫公告第9次預估配息0.72元維持新高，預估13%年化配息率，是目前唯一一檔配息維持新高的台股高息ETF，連續9季年化配息率都逾10%，優於投資人期待，配息表現在高息ETF中鶴立雞群。在刷新台股ETF配息紀錄後，買盤持續挹注，搶在除息前上車的投資人源源不斷，顯示出投資人偏愛穩定持續配高息的台股ETF。00919本次除息日為6月17日，參與除息最後買進日為6月16日。

群益台灣精選高息經理人謝明志表示，投資台股ETF，除了選擇適合自己的投資屬性主題以及價格外，還必須學會觀察「成交量」，在金融市場中，成交量是指某一特定資產在一段時間內交易的數量，是市場活動和流動性的觀察重要指標，透過分析成交量，可以看出整體市場動能的強弱，相對也減少被下市的風險。

現階段金融環境容易受眾多因素影響表現，而在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼，台股精準高息ETF就是最佳標的。

對於台股後市，中長線而言，台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。