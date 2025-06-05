00919仍持有聯發科2.3萬張 預計在六個交易日賣光

聯發科（2454）股價本周以來表現遠不如大盤，市場人士指出，這可能是因為群益台灣精選高息（00919）成分股剔除聯發科。聯發科原本是00919第四大成分股，持股比重高達9.22%，持有張數多達26,929張。在本月13日之前，00919預計將聯發科的張數降到零。

00919公布6月的最新成分股調整，將新增16檔個股、剔除六檔個股。在剔除個股中，以聯發科最受矚目。00919調整成分股於6月4日正式生效，預計將在八個交易日內調整完畢，也就是6月13日之前。

CMoney統計，聯發科遭投信4日賣超4,760張、5日賣超5,988張，股價4日平盤，但5日跌30元（跌2.3%），都不如大盤（加權指數4日漲2.1%、5日漲0.4%）。依最新統計，00919目前持有聯發科仍有23,082張，占投資組合的比重則有7.85%。

換句話說，在未來六個交易日，00919必須出脫聯發科23,082張，平均每日賣掉近4,000張。至於其他法人是逢低承接聯發科，或是提前出貨，值得觀察。

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