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不敗教主喊話債市止跌？他見00687B反彈嗨喊「債蛙有救」掀PTT兩派開嗆

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論美債。圖為美鈔。 （路透）
網友討論美債。圖為美鈔。 （路透）

PTT股板近日熱議一則美債相關新聞，不敗教主陳重銘觀察國泰20年美債ETF（00687B）止跌反彈，認為「應該是利空出盡了」，有網友興奮直呼「債蛙有救了！」並附上新聞連結分享心得，稱「投資長與教主雙雙看多，看來債蛙笑呵呵的時代又要回來了！」此番言論隨即引爆留言串，不少人對教主言論感到懷疑，更有網友酸言「不buy教主嘛」。

據媒體報導，美國5月ADP就業人數不如預期，引發市場對經濟放緩的擔憂。陳重銘認為，川普再掀關稅紛擾，導致企業保守因應，並點名聯準會應降息支撐經濟。加上4月的關稅與5月台幣升值的雙重打擊後，00687B近期股價出現反彈，顯示市場利空可能出盡。

一名網友在PTT轉貼新聞，他對此感到振奮，表示看好未來債券行情，並呼應市場轉機已現的觀點，直呼「債蛙有救了，利空出盡」，這番話引來不少網友回應，有人開心喊「穩了」、「還好我買了」、「讚，債蛙回補的時機到了」，也有理性派認為「現在買美債勝率極高」，但同時提醒「匯率因素還沒完」、「股市正準備噴出，還是選股市」。

不過更多留言則帶有質疑與反諷意味，諷刺教主「漲就說有買，跌就說早賣光」、「不buy就不敗」、「整天只會出貨文蹭熱度」。也有網友不信其言，「你確定他有買？講得好像進場了」、「他只賣書收葉配，當然不敗」。更有網友直指：「債蛙變專有名詞啦」、「果然又是來騙新一波蠢債蛙的」。

此外，也有不少人情緒激動直嗆「閉嘴」、「逐出家門」、「完了又來了」，直言已受夠類似話術炒作，強調長期持有才見真章，「買債沒幾年就在哀哀叫真的不行」、「願意放10年肯定有救」。一場看似反彈的債券行情，讓教主一番言論在網路掀起兩派戰火，債蛙是否真正迎來春天，仍待市場驗證。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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