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0050再創新紀錄 規模飛越6000億元大關

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
台灣50指數與大盤近十年報酬表現。資料來源：Bloomberg
台灣50指數與大盤近十年報酬表現。資料來源：Bloomberg

國內規模最大ETF元大台灣50（0050）新高紀錄不斷，據證交所資料，4月29日規模突破5,000億後，僅25個交易日於6月5日再創6,000億里程碑，統計今年以來淨申購金額已突破1,800億，為市值型ETF投資首選標的。

據集保結算所、證交所資料，0050自春節後投資人數增加31.8萬人，至4月底定期定額戶數34.3萬，增加10.4萬，今年以來至6月4日淨申購金額1,864億元，皆為國內ETF之冠，搭配台股反彈推升規模衝破6,000億關卡。加上調整費用率、分割議案，顯著推動新進投資人積極加入。

元大投信表示，市值型ETF吸引市場目光，主要是長期成長潛力更為投資人所重視，且近年主要權值股獲資金行情顯著，據Bloomberg資料，2024年臺灣50指數含息報酬率48.9%，領先大盤含息報酬率31.7%逾17個百分點，創0050於2003年掛牌以來領先大盤最大幅度。

元大投信指出，0050現行經理費率架構就規模逾5,000億（不含）至1兆元（含）部分，適用0.08%之費率，持續反映其規模成長，經理費持續下降之投資優勢，以6,000億規模試算，經理費率已降至約0.105%，未來規模逾1兆元部分將再調整至0.05%，有利長期持有。

近期0050分割議案通過，確定以1：4進行股價拆分，而分割後投資人持有的總資產價值不變，未來預計於6月11日至6月17日暫停交易，零股投資人持有250股，未來就會變為一張；6月18日恢復交易後，投資人即可交易分割後價格變低的0050。

元大投信提醒，0050完全集中投資台股，承受單一市場股票系統性風險，並無法透過增加成分股進行分散，建議應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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