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永豐投信：長天期美債具投資契機 雙ETF除息亮

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

美中關稅戰緩和，目前殖利率仍處相對高位，美國經濟依然具韌性，國家競爭力仍強，其中美債胃納量難以被取代，美國債券市場之深度與廣度皆居全球之首，流動性最佳，檢視各國家債券市場情況上仍不及美國。永豐投信表示，建議資產配置中可納入美國公債、投資等級債券，不但有機會增加息收；市場預期未來聯準會降息，或許還有資本利得的空間。短期債市震盪，在今年降息的趨勢不變之下，可以透過分批投入的方式布局。

永豐20年美公債（00857B）為季配息，將於6月24日進行除息交易，每股配發0.28元，而永豐ESG銀行債15+ETF（00958B）則是月月配，同樣於6月24日除息交易，每股配發0.04元，兩者以5月底淨值計算，配息率皆達5%。

永豐20年美公債ETF基金經理人林永祥認為，先前隨著川普的關稅政策及財政政策，一度引起市場對於美國主權信用、全球去美元化的擔憂，不過目前關稅威脅已經逐漸獲得改善，市場情緒有所回穩。同時美債在全球仍占有無可取代地位，是最大宗的儲備資產，也是全球資產的定錨點。值得留意的事，最近一次的五年期美債標售中，代表海外買盤的間接認購比例更創下歷史新高，拍賣表現亮眼，凸顯實際需求強勁。

永豐ESG銀行債15+ETF基金經理人陳鎮平認為，高利率環境除了吸引資金流入債市，對於各大銀行業也是利多，由於銀行的商業模式是以短期利率支付儲戶利息作為資金成本，同時以長期利率放出房貸、企業貸款，因此當市場利率上行、長短利差擴大時，將有利銀行業獲利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 美國公債 債券

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