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永豐金證券領航虛擬資產ETF熱潮 半年新增20檔

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

虛擬資產市場持續升溫，吸引專業投資人積極布局。永豐金證券作為國內首家推出海外虛擬資產ETF複委託交易的券商，自去年底開辦以來，市場反應熱烈，投資人參與熱情不斷攀升。截至2025年5月，總買進金額與開戶數明顯成長，反映國內高資產客群正透過永豐金掌握全球虛擬資產投資機會，亦進一步鞏固其在國際金融商品的領先地位。

為因應市場需求並響應政府推動證券商強化複委託業務，永豐金證券近半年來持續擴增虛擬資產ETF商品數量，新上架ETF達20檔，其中美股占19檔、港股1檔。截至目前，專業投資人可透過永豐金證券電子平台交易多達91檔海外虛擬資產ETF，其中包括78檔美股、13檔港股商品，在提供豐富選擇的同時，兼顧下單便利與法規合規。

永豐金證券資深策略分析師陳泓睿表示，近年來包括美國、加拿大、澳洲與香港等主要市場，陸續開放比特幣現貨ETF上市，顯示虛擬資產正快速向主流金融市場靠攏。根據Coinbase與顧問公司EY-Parthenon於2025年1月共同進行的全球調查，機構投資人普遍看好加密貨幣未來一年的表現，預期仍將延續成長趨勢。

陳泓睿進一步指出，投資人如欲參與虛擬資產市場，可優先考慮ETF等具透明制度與法規規範的金融工具，既能間接投資，又降低風險。惟須注意，比特幣與美股主要指數如S&P 500、那斯達克100之間存在高度正相關，非純避險資產，建議依據個人風險承受能力審慎配置，才能有效掌握市場脈動。

海外虛擬資產ETF具備24小時交易、受監管、稅務簡便等優勢，深受投資人青睞。透過永豐金證券平台，不僅交易過程合規透明，亦可享有虛實整合的全方位財富管理服務。依金管會規定，此類ETF僅開放具備風險承受能力與投資經驗的專業投資人參與，並須簽署風險預告書。

永豐金證券表示，未來將持續加強創新與教育訓練，協助投資人了解產品風險與市場趨勢，穩健拓展虛擬資產投資新藍海。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

永豐金 ETF

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