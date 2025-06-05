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虛擬貨幣投資熱 永豐金證券海外虛擬資產ETF增至91檔

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

虛擬資產市場掀起投資熱潮，永豐金證券作為國內首家推出海外虛擬資產 ETF複委託交易的券商，自去(2024)年底開辦以來，專業投資人參與熱情持續升溫。截至今(2025)年5月，總買進金額與戶數顯著增加，顯示國內高資產客群正積極透過永豐金證券掌握全球虛擬資產市場的投資契機，亦展現其在國際金融商品布局的領導地位。

為提供更多元商品選擇，並支持政府提高國內證券商複委託業務動能，永豐金證券擴增虛擬資產ETF商品陣容，半年來新增20檔ETF，其中，美股19檔、港股1檔，進一步鞏固複委託市場的先發優勢。符合專業投資人資格的客戶，透過永豐金證券電子平台即可下單91檔海外虛擬資產ETF，涵蓋美股78檔與港股13檔，便利性與選擇性兼顧。

永豐金證券資深策略分析師陳泓睿指出，隨著美國證管會（SEC）核准多檔比特幣現貨ETF在美上市，加拿大、澳洲及香港等地交易所也陸續掛牌虛擬資產現貨ETF，全球虛擬資產市場的投資機會正逐步擴大。根據媒體報導，Coinbase與顧問公司EY-Parthenon於2025年1月進行的一項全球調查，機構投資者對加密貨幣的未來普遍持樂觀態度，認為加密貨幣未來一年將延續上升趨勢。

陳泓睿建議，投資人如果有意參與虛擬市場，可以透過ETF等具明確規範的工具間接投資；惟根據歷史數據，比特幣與美國標普500指數及那斯達克100指數皆呈現高度正相關性，並非單純避險標的，應依個人風險承受度妥善配置資產，能更有效參與市場。

海外虛擬資產 ETF具備24小時交易的優勢，不受交易所開市時間限制，且受到金融監管機構（如美國SEC）的嚴格監管，稅務處理也相對簡單。透過永豐金證券平台進行投資，交易透明且符合法規，並享受線上線下虛實整合的全方位理財服務。

依金管會規範，外國虛擬資產ETF僅開放專業投資人交易，需具備風險承受能力與投資經驗，並簽署風險預告書。永豐金證券作為複委託業務領航者，定期安排業務人員參與虛擬資產及相關教育訓練，提升專業與服務品質，未來將持續推動創新投資管道，協助投資人了解風險，提供完整商品資訊。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

永豐金 ETF

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