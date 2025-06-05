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淨值保衛戰 元大投信再啟動2檔ETF反分割議案

中央社／ 台北5日電

繼元大台灣50反1 （00632R）去年10月受益人大會通過反分割、創下國內ETF首例後，元大投信今天宣布，期元大S&P日圓正2（00706L）和期元大S&P原油反1（00673R）等2檔ETF，也將啟動反分割，預計7月24日召開受益人會議討論。

元大投信說明，依台灣證券交易所規定，指數股票型期貨信託基金（簡稱期貨ETF或期信ETF）目前依淨值分階段設有交易管控措施，以發行時的新台幣20元計算，每單位淨值低於7元、5元、3元時，有暫停信用交易、停止借券及當沖交易、須預收投資人款項、一般投資人不能買進只能賣出等限制。

根據元大投信官網，00706L於6月4日最新淨值為6.34元，00673R最新淨值為7.28元，皆接近7元的管制措施門檻。元大投信因此決定啟動00706L、00673R反分割議案投票，通過後可使淨值上升，避免因市場波動而頻繁觸及交易管控，並回歸至更有交易效率的價格區間，維持交易策略彈性。

元大投信表示，00706L、00673R反分割議案預計7月24日以書面方式召開受益人會議，持有人將於7月2日起收到開會通知書，可選擇書面投票或透過電子投票平台投票，電子投票時間為7月2日至7月21日23時59分止。

若反分割議案通過，00706L、00673R將以7月24日受益人會議當日收盤淨值為基準，採淨值回到發行價20元以上，且每1000股可整除之最小整數倍為反分割倍數，進行持有股數與每單位淨值調整。若反分割倍數為4倍時，持有股數會除以4，每單位淨值會乘以4，其他倍數亦然，整體持股價值不變。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

淨值 元大投信

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