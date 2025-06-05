00919、00946換股刪除聯發科 賣壓拖累股價低盪

近期有5檔台股ETF換股，其中群益台灣精選高息（00919）、群益科技高息成長（00946）兩檔ETF成分股調整上，都刪除聯發科（2454），換股賣壓影響聯發科的表現，4日勉強撐住平盤，5日則是開低走低，收在1,245元，下跌30元，跌幅2.35%，跌落5日線。

臺灣指數公司3日公告包含00919群益台灣精選高息、00939統一台灣高息動能、00946群益科技高息成長、00938凱基優選30、00904新光臺灣半導體30共5檔台股ETF所追蹤的指數進行定期審核，相關成分股納入和刪除變動將自6月3日交易結束後生效（即6月4日起生效）。

00919新增成分股16檔，包括聚陽、大同、群光、美律、義隆、可成、冠德、陽明、富邦金、國泰金、順達、材料-KY、群電、復盛應用、台灣虎航、長華；刪除6檔為海悅、聯發科、京城銀、國票金、寶雅、洋基工程。

00946追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數，此次50檔成分股中新增及刪除各19檔，其中刪除的成分股包括中華電、超豐、聯發科、信邦、台灣大、日電貿、凡甲、台勝科、智易、大聯大、遠傳、正文、宜鼎、精成科、精誠、環球晶、至上、南茂、達方。

在ETF換股賣壓之下，聯發科股價往下滑落，5日以1,260元開低，低點曾下滑至1,235元，終場收在1,245元， 下跌30元，跌幅2.35%，股價跌落至各均線之下。

IC設計龍頭聯發科第1季合併營收1,533.12億元，營業毛利率48.1%，營業利益300.53億元，營業利益率為19.6%，本期淨利295.29億元，每股純益18.43元。

依據聯發科預測，預期第2季營收以美金對台幣匯率1比32.5計算，將介於1,472億元至1,594億元，較上一季下降4%至成長4%，較去年同期成長16%到25%，中位數約持平首季，營業毛利率預估為47%±1.5%，季度費用率預估為29%±2%。

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