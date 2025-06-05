快訊

民視爆職場霸凌！主管情緒失控砸椅下屬「手受傷濺血」 公司回應了

外國旅客看病落跑「拖欠醫藥費」 日政府擬要求入境前參加商業保險

聽新聞
0:00 / 0:00

00919、00946換股刪除聯發科 賣壓拖累股價低盪

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
聯發科。圖／聯合報系資料照片
聯發科。圖／聯合報系資料照片

近期有5檔台股ETF換股，其中群益台灣精選高息（00919）、群益科技高息成長（00946）兩檔ETF成分股調整上，都刪除聯發科（2454），換股賣壓影響聯發科的表現，4日勉強撐住平盤，5日則是開低走低，收在1,245元，下跌30元，跌幅2.35%，跌落5日線。

臺灣指數公司3日公告包含00919群益台灣精選高息、00939統一台灣高息動能、00946群益科技高息成長、00938凱基優選30、00904新光臺灣半導體30共5檔台股ETF所追蹤的指數進行定期審核，相關成分股納入和刪除變動將自6月3日交易結束後生效（即6月4日起生效）。

00919新增成分股16檔，包括聚陽、大同、群光、美律、義隆、可成、冠德、陽明、富邦金、國泰金、順達、材料-KY、群電、復盛應用、台灣虎航、長華；刪除6檔為海悅、聯發科、京城銀、國票金、寶雅、洋基工程。

00946追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數，此次50檔成分股中新增及刪除各19檔，其中刪除的成分股包括中華電、超豐、聯發科、信邦、台灣大、日電貿、凡甲、台勝科、智易、大聯大、遠傳、正文、宜鼎、精成科、精誠、環球晶、至上、南茂、達方。

在ETF換股賣壓之下，聯發科股價往下滑落，5日以1,260元開低，低點曾下滑至1,235元，終場收在1,245元， 下跌30元，跌幅2.35%，股價跌落至各均線之下。

IC設計龍頭聯發科第1季合併營收1,533.12億元，營業毛利率48.1%，營業利益300.53億元，營業利益率為19.6%，本期淨利295.29億元，每股純益18.43元。

依據聯發科預測，預期第2季營收以美金對台幣匯率1比32.5計算，將介於1,472億元至1,594億元，較上一季下降4%至成長4%，較去年同期成長16%到25%，中位數約持平首季，營業毛利率預估為47%±1.5%，季度費用率預估為29%±2%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

聯發科 ETF 00946群益科技高息成長

延伸閱讀

為何00919不要「發哥」剃除聯發科？專家真看不懂：還選在除息前

高盛、美銀看旺AI需求！投資人聚焦半導體領域 看好台積電等五台廠

00919換股震撼彈！3600億ETF大搬風 被指「倒貨發哥、抬金控」

蔡力行：聯發科在雲端及邊緣運算AI發展 均處於有利位置

相關新聞

00919、00946換股刪除聯發科 賣壓拖累股價低盪

近期有5檔台股 ETF 換股，其中群益台灣精選高息（00919）、群益科技高息成長（00946）兩檔ETF成分股調整上，...

00919換股震撼彈！3600億ETF大搬風 被指「倒貨發哥、抬金控」

群益台灣精選高息（00919）6月迎來最新換股動作，逾3600億資金部位大搬風！這回一口氣新增16檔、剔除6檔，包括富邦金、國泰金、陽明、台灣虎航等成新成分股，而聯發科、海悅、寶雅等則遭剔除，成為市場

0050在2017年被說要買50元以下能接受！竹軒：下周就可以實現了

2017年時大家都說0050漲太高了，台股要萬點了，即將崩盤。因此所有達人網紅專家建議的策略是： 1.因為要上萬點，必須現金為王 2.0050真要買，50元以下價格可以接受 2025年後的今天來

00922又稱「乾爹概念股」ETF？與黃仁勳背板高度重疊近7成

面對2025年下半年的台股佈局，國泰投信量化投資部協理游日傑於記者會中指出，投資人應留意市值型ETF的轉進機會，尤其在高股息ETF資金已在上半年陸續布局完成的情況下，國泰台灣領袖50（00922）可望

00905＋00878＋00919！打造全年無休月配息組合「三檔輪動」穩定現金流

隨著端午節過後，台股正式邁入2025下半年行情。自4月9日反彈以來，大盤雖展現穩定上揚態勢，但仍面臨多項挑戰...川普對等關稅政策即將到期、新台幣持續升值，以及晶片關稅等國際貿易變數。 面對這些

00878為何選萬海、納可成掀永續疑慮？經理人親回：ESG、殖利率、波動性三重把關

國泰永續高股息（00878）的換股名單引起市場高度關注，在「國泰投信2025下半年投資展望暨ETF佈局新趨」記者會上，ETF經理人游日傑針對記者提問，首度完整公開換股邏輯與選股標準，並回應外界對航運股

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。