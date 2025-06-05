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野村00944新成分股定審…專家：市場動盪 趨勢動能型ETF耐震效果顯現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
股價動能(左軸)與預估殖利率(右軸)：指數原留、新增及刪除成分股。（資料來源：臺灣指數公司、CMoney）
股價動能(左軸)與預估殖利率(右軸)：指數原留、新增及刪除成分股。（資料來源：臺灣指數公司、CMoney）

面對美國貿易政策反覆無常，儘管近期市場股市似乎逐步走出這些干擾，但近來台股仍呈現劇烈波動，台股自四月初低點反彈超過兩成，進入6月後，市場關注點在於股東會與除息行情。野村投信表示，此時正是ETF投資人重新檢視手中ETF產品選股邏輯是否經得起市場考驗的關鍵時刻。歷史經驗顯示，市場經歷短期波動後仍將回歸長線的成長格局，具備股息保護力與動能選股優勢的高股息ETF可望展現韌性，投資人不妨將部分資產配置轉進積極與抗波動化並存的台股高股息ETF。

臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 臺灣趨勢動能高股息指數2025 年第 1 次成分股定期審核結果。這次審核共新增24檔個股，包括：興農（1712）、中碳（1723）、聯電（2303）、聯強（2347）、瑞昱（2379）、中華電（2412）、超豐（2441）、創見（2451）、敦陽科（2480）、陽明海運（2609）、神基（3005）、威健（3033）、欣銓（3264）、瑞鼎（3592）、南寶（4766）、榮剛（5009）、上海商銀（5876）、新普（6121）、矽格（6257）、長科（6548）、矽創（8016）、大江（8436）、統一實（9907）與櫻花（9911）。同時，亦剔除 24 檔個股，包括：統一（1216）、台肥（1722）、三陽工業（2206）、仁寶（2324）、廣宇（2328）、華碩（2357）、裕民（2606）、台灣高鐵（2633）、慧洋-KY（2637）、彰銀（2801）、新產（2850）、統一證（2855）、國泰金（2882）、元大金（2885）、順達（3211）、材料-KY（4763）、崇越（5434）、聖暉（5536）、瑞儀（6176）、精誠（6214）、台燿（6274）、洋基工程（6691）、中鼎（9933）與百和（9938）。

刪除成分股主要因為股價動能轉弱，包含收盤價占近52周高點比例相對偏低，或是預估殖利率偏低。這次剔除個股平均收盤價僅達52周高點的82.3%，平均預估殖利率約為4.6%；反觀新納入成分股則具備更強的市場動能與股利條件，平均收盤價達52周高點的91%，預估殖利率則達5.5%。回顧上一次（2024年11月）成分股調整後的績效表現，臺灣趨勢動能高股息指數的新納入成分股平均上漲 6.2%，而台灣加權報酬指數同期則下跌3.7%；當時剔除的個股則平均下跌6.2%。

野村投信表示，這次換股結果印證該指數「汰弱留強」策略奏效，00944 所追蹤的指數機制不僅提供股息收益，更透過動能篩選提高成分股品質，有助投資人長期布局、平滑短線波動，成為面對高位盤整或突發利空時的重要防線。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 個股

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