00706L、00673R 擬進行反分割 7月2日至21日進行書面、電子投票

期元大S&P日圓正2（00706L）、期元大S&P原油反1（00673R）預計於7月2日至7月21日進行書面、電子投票，7月24日召開受益人會議，決議是否進行反分割作業。經反分割後，投資人持有股數下降、每單位淨值上升，總資產價值不變，若有畸零股產生則以每單位淨值換算現金返還。

元大投信說明，依證交所規定，期信ETF目前依淨值分階段設有交易管控措施，以發行時的20元計算，淨值低於7元、5元、3元時，有暫停信用交易、停止借券及當沖交易、須預收投資人款項、一般投資人不能買進只能賣出等限制。基於ETF已設有反分割機制，因此啟動00706L、00673R反分割議案投票，通過後可使淨值上升，避免因市場波動而頻繁觸及交易管控，並回歸至更有交易效率的價格區間，進而維持交易策略彈性。

國內過去已有元大台灣50反1（00632R）於2024年12月完成反分割，淨值回到發行價20元以上之市場習慣交易區間，今年4月面對川普關稅政策衝擊台股，持續為投資人避險操作主要標的。

00706L、00673R反分割議案預計7月24日以書面方式召開受益人會議，持有人將於7月2日起收到開會通知書，可選擇書面投票或透過「集保e手掌握」、各大證券下單app進入集保電子投票平台投票，數分鐘內即可完成，電子投票時間為7月2日至7月21日23:59分止。

若反分割議案通過，00706L、00673R將以7月24日受益人會議當日收盤淨值為基準，採淨值回到發行價20元以上，且1,000股（一張）可整除之最小整數倍為反分割倍數，進行持有股數與每單位淨值調整。若反分割倍數為4倍時，持有股數會除以4，而每單位淨值會乘以4，其他倍數亦然。

元大投信提醒，槓桿、反向ETF為策略交易型產品，複利效果特性會使其長期與原型指數的正向兩倍或反向一倍累積報酬出現偏離，僅適合可持續留意行情變化的投資人，操作時須謹慎評估。

ETF進行反分割不影響投資人持有的基金資產總價值，須留意相關作業將暫停初級市場申購贖回、次級市場買賣與轉換，持有受益憑證之投資人於此期間無法進行任何交易。

分割議案是否通過，須經持有代表已發行受益憑證之受益權單位總數1/2以上的受益人出席，並經出席受益人的表決權總數1/2以上同意。ETF進行反分割可能產生未滿一個受益權單位數之畸零受益權單位數，將於反分割後以現金返還投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。