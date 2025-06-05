0050在2017年被說要買50元以下能接受！竹軒：下周就可以實現了

2017年時大家都說0050漲太高了，台股要萬點了，即將崩盤。因此所有達人網紅專家建議的策略是：

1.因為要上萬點，必須現金為王 2.0050真要買，50元以下價格可以接受

2025年後的今天來看，我也有兩個心得：

1.這個我無解，因為已經2萬點了，所以無解 2.不出意外，真的讓你們等到了，等了八年，終於下星期0050就會一口氣從180元跌到50元以下了

耐心是有成果的

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