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0050在2017年被說要買50元以下能接受！竹軒：下周就可以實現了

聯合新聞網／ 竹軒的親子理財筆記
0050即將在下週完成分割，價格將從180元變身回「50元以下」。圖／聯合報系資料照片
0050即將在下週完成分割，價格將從180元變身回「50元以下」。圖／聯合報系資料照片

2017年時大家都說0050漲太高了，台股要萬點了，即將崩盤。因此所有達人網紅專家建議的策略是：

1.因為要上萬點，必須現金為王

2.0050真要買，50元以下價格可以接受

2025年後的今天來看，我也有兩個心得：

1.這個我無解，因為已經2萬點了，所以無解

2.不出意外，真的讓你們等到了，等了八年，終於下星期0050就會一口氣從180元跌到50元以下了

耐心是有成果的

◎本文內容已獲 竹軒的親子理財筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

股票分割 市值型 ETF 0050元大台灣50

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