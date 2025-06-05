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00905＋00878＋00919！打造全年無休月配息組合「三檔輪動」穩定現金流

聯合新聞網／ 綜合報導
00905、00878、00919三檔ETF配息時間錯開，組合後實現全年無休月月配息。00905負責成長、00878與00919提供穩定現金流，透過核心衛星策略，幫助投資人穩健應對台股下半年波動與國際變數。圖／聯合報系資料照片
00905、00878、00919三檔ETF配息時間錯開，組合後實現全年無休月月配息。00905負責成長、00878與00919提供穩定現金流，透過核心衛星策略，幫助投資人穩健應對台股下半年波動與國際變數。圖／聯合報系資料照片

隨著端午節過後，台股正式邁入2025下半年行情。自4月9日反彈以來，大盤雖展現穩定上揚態勢，但仍面臨多項挑戰...川普對等關稅政策即將到期、新台幣持續升值，以及晶片關稅等國際貿易變數。

面對這些不確定因素，投資專家特別為小資族推薦「00905+00878+00919」ETF黃金組合，不僅能實現穩健獲利，更可享有全年無休的月月配息優勢。

三大ETF各具特色

FT臺灣Smart（00905）

在5月市值型ETF大反攻中脫穎而出，以8.2%的亮眼漲幅領先群雄。其採用Smart Beta多因子選股策略，即使在全球股市波動時期，仍能有效兼顧成長與風險管控。

國泰永續高股息（00878）

近期完成成分股調整，策略性新增中租-KY、可成及萬海等高股息績優標的，強化投資組合的收益穩定性。

群益台灣精選高息（00919）

則創下連續9季配息率突破10%的傲人紀錄，最新年化配息率更高達13.16%，成為收益型投資者的首選。

核心 衛星策略應對市場變數

面對下半年仍存在的對等關稅等不確定因素，投資組合需同時兼顧成長潛力與防禦能力。專家建議小資族採取「核心–衛星策略」：以 00905 作為核心配置，把握市場反彈機會，將 00878 與 00919 作為穩定衛星，提供持續現金流

這三檔ETF的配息時間完美錯開：00905於1/4/7/10月配息，00878於2/5/8/11月配息，00919則於3/6/9/12月配息，讓投資人能輕鬆實現長期資產累積與月月獲取被動收入的雙重目標。

全方位平衡投資策略

此投資組合的最大優勢在於能在市場上揚時透過00905獲取較高報酬，同時在震盪期間藉由高股息ETF提供穩定現金流，達成成長與收益的完美平衡。對長期投資者而言，這種配置既能充分參與台股成長機會，又能通過定期配息實現被動收入，有效幫助投資人在多變的市場環境中維持投資紀律並穩健累積資產。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

季配息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00905FT臺灣Smart 00878國泰永續高股息

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