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00922又稱「乾爹概念股」ETF？與黃仁勳背板高度重疊近7成

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
國泰投信協理游日傑指出，00922與黃仁勳概念股重疊率高達近7成，下半年AI題材擴散、成本低廉、均衡配置優勢明顯，將是市值型ETF的核心布局選擇。圖／聯合報系資料照片
國泰投信協理游日傑指出，00922與黃仁勳概念股重疊率高達近7成，下半年AI題材擴散、成本低廉、均衡配置優勢明顯，將是市值型ETF的核心布局選擇。圖／聯合報系資料照片

面對2025年下半年的台股佈局，國泰投信量化投資部協理游日傑於記者會中指出，投資人應留意市值型ETF的轉進機會，尤其在高股息ETF資金已在上半年陸續布局完成的情況下，國泰台灣領袖50（00922）可望扮演接棒主力角色，迎接AI主題擴散與台股年末表現機會。

游日傑指出，高股息商品的投資時機多集中於上半年除息旺季，下半年若台股再起動能來臨，應轉向「市值型工具」進行策略調整。他並點出，美股布局可關注半導體產業鏈，債券則因可能提前反應降息預期，在第三季具備不錯進場點。

亮點一：與輝達董事長黃仁勳愛股高度重疊

針對市值型代表ETF 00922，游日傑指出，這檔商品與輝達執行長黃仁勳（國民乾爹）常出現在背板上的「AI概念股」，持股重疊率高達6至7成，等於是一檔「台版黃仁勳概念ETF」。目前00922最大持股為台積電，權重約3成，未來亦計劃依據主管機關新規調整上限，但強調「不會讓單一持股佔比過高，以免降低整體代表性」。

亮點二：AI百花齊放 台積電不再一枝獨秀

他進一步說明，2025年下半年AI主題可能從台積電擴散至中下游供應鏈，包括伺服器、終端應用與零組件廠商等，這讓「均衡配置」的市值型ETF相對受益。

對比2023年AI大爆發與2024年台積電獨強，今年更有機會見到AI族群全面回溫。

亮點三：經營費滑降 規模突破300億

00922除了選股優勢，也在成本面展現競爭力。游日傑提到，國泰投信自00922上市起便以年費0.2%的經營費設計，已是市場低檔水準，並因應競爭者降費跟進，宣布採取累進式調降制度：資產規模達200億、500億、2000億後將逐步下修費用，甚至「逼近國際水準的個位數BP」，對投資人更為友善。

他也補充，00922目前規模已突破300億元，成為本週全市場吸金最多的市值型ETF，市場接受度持續提升

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

黃仁勳 市值型 台積電 半導體 供應鏈 AI 00922國泰台灣領袖50ETF基金

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