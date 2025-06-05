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00878為何選萬海、納可成掀永續疑慮？經理人親回：ESG、殖利率、波動性三重把關

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
00878經理人游日傑在國泰投信記者會上針對換股名單進行說明，強調萬海符合殖利率與波動門檻、可成ESG評級符合MSCI標準，00878仍維持「低重疊、高永續」的選股精神。圖／聯合報系資料照片
00878經理人游日傑在國泰投信記者會上針對換股名單進行說明，強調萬海符合殖利率與波動門檻、可成ESG評級符合MSCI標準，00878仍維持「低重疊、高永續」的選股精神。圖／聯合報系資料照片

國泰永續高股息（00878）的換股名單引起市場高度關注，在「國泰投信2025下半年投資展望暨ETF佈局新趨」記者會上，ETF經理人游日傑針對記者提問，首度完整公開換股邏輯與選股標準，並回應外界對航運股與可成納入的爭議。

換股邏輯揭密：殖利率與波動性並重

游日傑表示，近期進入除息季節，各檔高股息ETF都在進行成分調整，但投資人應關注不同產品之間「持股重疊度」是否過高，否則將造成市場在除息或換股期間的非理性波動。

他強調：「00878的成分股重疊性是市場最低之一。」原因在於00878選股偏好大型市值公司，相對其他以中小型高殖利率股為主的ETF，風格差異明顯，能有效分散風險

調整明細：新增三檔、刪除三檔

此次調整新增中租-KY、可成與萬海三檔股票，刪除永豐金、第一金與台泥。游日傑指出，刪除原因為「股息殖利率偏低」，未能符合整體選股池的水準；而納入者則是在殖利率、穩定性與ESG表現上皆有優勢。

他進一步說明，00878並非只看單年殖利率，更重視股息的波動程度。若某檔股票歷年股息忽高忽低，即便單年殖利率亮眼，也不會納入。例如部分航運股過往因景氣循環波動劇烈，股息發放不穩，便被排除在外

為何選萬海、不選其他航運股？

對於市場最關心的「為何選萬海？」游日傑回應「因為萬海在今年的殖利率表現與穩定性相對較佳，符合我們波動性的規則。其他航運公司則因為歷史股息波動太大，被排除在外。」

也就是說，00878即便看好某些行業，也會透過數據評估「殖利率波動程度」，不會因短期高配息就貿然納入。萬海是少數同時符合殖利率水準與股息穩定條件的個股，因此得以進榜。

可成納入惹議：ESG評級由MSCI決定

針對可成先前捲入內線交易與公司治理爭議，有媒體質疑是否與00878的「永續」定位不符。游日傑回應：「我們是追蹤MSCI指數，ESG評級也由MSCI決定。我們的規則是要達到MSCI的BB以上等級，可成目前仍符合篩選標準。」

他補充，ESG評等是整體評價，不只看單一法律事件，還包含公司治理結構、環境政策、董事會組成等指標。MSCI在評估企業ESG時，會根據事件狀況與調查進度進行綜合研判，若未進入最終判決或不涉及系統性公司風險，就不會直接剔除。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

萬海 航運股 成分股 分散風險 內線交易 MSCI ETF 00878國泰永續高股息

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