央行示警ETF擴張速度與資金集中現象 恐釀金融穩定三大風險

中央銀行在最新一期金融穩定報告裡示警，ETF具備風險分散、交易便利、費用低廉等優點，已成為投資人資產配置的重要工具。近年來我國ETF市場規模與參與人數快速攀升，商品類型亦日益多元，對金融市場之影響力不容小覷。

央行表示，ETF的擴張速度與資金集中現象，亦可能對金融市場產生潛在影響，諸如市場波動擴大、風險傳染與產業集中度過高等，均值得審慎關注。央行基於總體審慎監理目的，將持續研究與關注我國ETF市場之發展動態及潛在風險，並視市場變化，適時透過監理聯繫平台分享研究結果，與金管會共同維護金融市場穩定。

央行在金融穩定報告裡指出，我國指數股票型基金（Exchange Traded Fund,ETF）市場發展已逾20年，近年受國內股市屢創新高、高配息誘因及市場預期美國降息等影響，ETF市場規模再次快速擴張，其中高股息ETF募集風潮更促使投資人解約定存或貸款搶購，引發監理機關及各界關注。

央行分析，我國ETF市場自2018年起快速成長，初期以債券型ETF為主，近期以股票型ETF成長最快。

截至2024年底，國內ETF市場規模達6.4兆元，較2015年底2,021億元大幅成長約32倍，ETF基金數量亦由2015年的34檔遽增至260檔，投資ETF基金受益人數則由24萬人大增至1,437萬人，成長幅度高達60倍。自2023年3月起，ETF在國內投信發行基金中之規模正式超越共同基金，且占臺股市值比重亦持續攀升，顯示ETF已成國內投資市場不可忽視之主力商品之一。

央行表示，ETF成交量趨增，惟近期整體周轉率相對較低。2024年國內上市ETF成交金額達6.7兆元，較2015年的1.6兆元大幅增加4.1倍，惟近三年ETF成交值年周轉率均值為106.3%，低於同期間上市股票周轉率均值124%，主要是因ETF市場規模於近三年快速擴張，且相較於股票，投資人似偏好以「買進持有」之方式投資ETF，致轉手頻率相對較低。

另外，國內成分股的ETF中，科技等成分類股占比均相當高。截至去年底，國內追蹤大盤指數或高配息策略之ETF中，科技等成分類股，如電子與半導體業占比普遍偏高，產業集中現象明顯。例如ETF規模前三大者，元大台灣50（0050）（規模4,361億元）的前四大持股、約占70.7%均為電子、半導體等相關股票，國泰永續高股息（00878），規模3,763億元及元大高股息（0056）（規模3,638億元）亦分別有56%及61%資產配置於前揭科技類股，顯示台股ETF產業集中度偏高，可能影響其風險分散效果，宜密切注意。

央行並示警，近期開放主動式ETF及被動式多資產ETF，使ETF商品更加多元。為促進資產管理市場發展、強化資產管理業者之業務動能，並配合打造我國為「亞洲資產管理中心」之政策目標，金管會於2024年12月修法，正式開放主動式ETF及被動式多資產配置ETF的設立。

今年5月初我國首檔主動式ETF「野村臺灣智慧優選主動式ETF」（00980A）掛牌上市，預期未來將有更多主動式ETF掛牌交易。惟需留意，主動式ETF之績效表現仰賴基金經理人操作能力，相較被動式ETF，操作風險相對較高；另不同被動式多資產ETF因其股債配置方式及比例差異，亦可能導致風險程度不同。投資人應審慎評估自身風險承受能力，選擇適合自身投資目標與風險屬性的ETF商品，以維護投資安全與效益。

央行表示，ETF雖具有風險分散、交易便利等優點，廣受投資人青睞，惟在投資過程中仍可能面臨若干風險，且隨著ETF市場規模迅速擴張，亦可能對整體金融穩定性帶來潛在影響，值得關注。

對投資人之潛在風險包括：

1.折溢價風險：ETF於次級市場之交易價格係由市場供需決定，可能與淨值產生價差而有折溢價情形，影響投資人實際報酬。

2.追蹤誤差風險：追蹤誤差是指ETF報酬率與標的指數報酬率的差異程度，常見成因包括基金支付費用、計價貨幣與交易貨幣間之匯率差價等。

3.基金清算風險：ETF若經主管機關核准下市，可能使溢價購入之投資人承受基金清算所帶來之損失風險。

4.流動性風險：ETF流動量提供者負責提供ETF買賣報價，若其失責或停止履行報價義務，投資人可能會有買不到或賣不掉ETF的風險。

對金融體系之潛在風險則有：

1.系統性風險：Sullivan and Xiong認為ETF「一籃子交易」模式可能使成分股間之交易價量行為趨同，使齊買齊賣之現象更加頻繁，削弱風險分散效果，增添金融市場之系統性風險。

2.助漲助跌風險：當市場過度樂觀或不確定性上升時，部分投資者可能模仿其他投資者行為，產生羊群效應，形成集中買進或賣出的行為，增加短期股價波動。

3.集中度風險：若追蹤標的集中於少數幾家公司，可能導致成分股間連動性過高，使各成分股之股價波動更趨一致，降低投資組合之分散效益。

央行強調，近年來降息預期、國內股市走高及高配息率等因素帶動股票型ETF大幅增長，期間並因股市屢創新高，加上投信公司過度行銷操作，造成投資人一窩蜂搶購現象。此外，部分投信公司為衝高配息率以吸引投資人，動用收益平準金維持高配息，甚或頻繁轉換持股，可能導致投資成本增加並侵蝕報酬，恐有損害投資人長期利益之虞。

為維護我國ETF市場穩定與投資人權益，國內證交所著手強化ETF商品規範與資訊揭露，金管會亦採取多項監理措施，以促進我國ETF市場穩健發展。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。