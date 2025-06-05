台股ETF受益人創新高 00919、00878、0050等9檔同創高

根據集保戶股權分散5月29日最新統計資料顯示，在新增一檔00981A主動統一台股增長的助益下，整體受益人數上周增加28,448人，台股ETF受益人數連續兩周成長，總人數達1,113萬3,766人，創下歷史新高，總檔數達73檔，今年來增加90萬7,930人。

進一步觀察單檔表現，有9檔受益人同步創下新高，分別是群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50（0050）、國泰永續高股息（00878）、元大台灣高息低波（00713）、國泰臺灣加權反1（00664R）、國泰臺灣加權正2（00663L），加上3檔主動式的主動群益台灣強棒（00982A）、主動野村臺灣優選（00980A）、主動統一台股增長（00981A）。整體來看，高息型與主動式相對受投資人青睞。其中00919最新公告第9次配息金額0.72元，是在降息風中唯一逆勢配息維持新高的台股高息ETF。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志強調，在川普關稅邊際效應遞減，轉折時間點來臨，建議資產配置轉進積極與抗波動化並存，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。

群益台灣精選強棒主動式ETF經理人陳沅易表示，台股短線在端午連假與繳稅壓力下震盪整理難免，但長期在匯率、外資回補潛能、以及中小型題材股輪動活躍，為市場注入活水。操作上建議投資人聚焦籌碼集中、具產業題材及法人進駐的個股，善用震盪整理期布局未來潛力股，以迎接節後行情回溫的契機。市場短期雜音不改長線多頭格局，投資人應秉持謹慎樂觀態度審慎應對。

00919第9次預估配息0.72元維持新高，預估12.98%年化配息率最高，也是唯一一檔配息維持新高的台股高息ETF，連續9季年化配息率都逾10%優於投資人期待，配息表現在高息ETF中鶴立雞群。00919除息日為6月17日，參與除息最後買進日為6月16日，配息發放日為7月11日。 9檔受益人創新高台股ETF。（資料來源：CMONEY、2025/5/29 本周新成立）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。