台積電股東會帶財 半導體ETF股價衝高

台積電（2330）再次扮演全村的希望，3日股東會上，董事長魏哲家說：「台積電十年內生意非常好」。投信法人表示，台積電股東會為半導體疲弱行情，打上新一劑強心針，加上日前輝達股價強彈，再度榮登全球股票市值王寶座，台積電5日股價一度回到千元，帶旺半導體ETF股價表現。

根據CMoney統計，台股在台積電3日股東會後，4日股價表現亮眼，6檔半導體ETF股價表現，以3日、4日連續兩日收盤累積報酬來看，新光臺灣半導體30 ETF（00904）累積上漲3.1%最高，領先加權股價指數的2.93%，其次是富邦台灣半導體（00892），兩天也上揚2.8%，至於其他半導體ETF兩天來股價也跟漲。

產業分析師表示，台積電身為全球先進製程唯一供應商，七奈米以下的先進製程的銷售占比達到69%，較前年58%成長許多，展望今年，魏哲家提到今年會是台積以規穩健成長的一年，顯示未來AI逐步應用在資料中心、電腦、手機、汽車、物聯網等，模型也越複雜，越需要更大的半導體支援，仍持續看好台灣半導體產業長線發展，目前處在極佳的戰略位置與產業大趨勢成長的軌跡上。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，日前輝達股價噴發，再度重返全球市值王寶座，加上安森美半導體CEO也看好全球其他半導體景氣，包括汽車半導體今年第2季景氣見底、工業半導體景氣目前開始復甦，輝達及安森美兩大半導體巨擘釋出利多，也帶動費城半導體指數一舉躍升至200日均線以上，技術面來看，全球半導體行情有機會啟動新一波行情，尤其在全球各國興起AI基建，以及企業之間進行AI軍備競賽下，預估全球半導體市場未來年均複合成長率將達9%，遠高於全球GDP的速度成長。

根據PwC發表最新半導體趨勢報告指出，2030年全球半導體市場規模將有望突破1兆美元，在2030年前在製程技術上，仍具全球主宰地位，主要原因來自台灣半導體供應鏈中，不少半導體重量級權值股長期扮演全球半導體-製造第一、設計第二、封測第一的卓越領先地位，投資上具有不可取代的戰略地位，掌握台灣半導體供應鏈，其實就是掌握全球AI半導體領域的成長火車頭。

新光投信建議，投資人可以直接鎖定台灣半導體產業型ETF，尤其是採「高含積量」半導體ETF進行中長線布局，順勢掌握半導體未來10年的成長黃金期，如果投資人習慣直接選股布局，例如賺半導體鏟子財（晶圓製造、晶片設計等個股），不妨改持有半導體ETF，猶如包下整個工程財（半導體供應鏈），更能完整且全面掌握半導體景氣成長動能，與人類第四次工業革命（人工智慧）啟動的AGI（通用人工智慧）投資紅利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。