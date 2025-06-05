解析00878為何選萬海棄殖利率更高的長榮？柴鼠示警：006208不降費用恐被0050追過

每年5到6月是高股息ETF的換股旺季，00878率先公佈調整，新納入萬海、中租-KY與可成，刪除永豐金、第一金與台泥。短短8個交易日內，萬海建倉高達13.6萬張，引爆最大爭議：「為什麼不是選殖利率更高的長榮？」

柴鼠兄弟特別拆解00878的指數規則，強調不是單比今年的配息表現，而是由三大項目組成——股利分數、ESG評級與殖利率標準差。

以股利分數來看，雖然長榮今年配息32.5元、殖利率達15.4%，歷年表現也優於萬海，但「波動性太大」成為關鍵敗因。根據標準差計算，長榮高達18.28%，遠超過指數容許的10%，而萬海僅2.84%。換句話說，「長榮輸在波動太劇烈」，不是配息太低。

值得注意的是，永豐金與第一金為00878創始成分，這是首次遭到剔除，反映出這次00878調整動作「汰舊換新」意味濃厚。

00919主動拍片說明！16檔納入、配息0.72元再創高

柴鼠兄弟也提到，群益00919此次不只擴增成分股到40檔，還罕見由經理人親上火線拍片解釋調整邏輯，成為第一個主動公開說明指數更動原因的投信。

此次00919新增陽明、富邦金、群光等16檔，刪除6檔，6月上旬預計完成換股；更令人驚喜的是，6月2日公告配息0.72元，連續第四季「雙紅燈」，年化殖利率高達13.15%，再次打破市場對降息的疑慮，與00918共同領跑「季配王」位置。

006208人氣首見負成長！柴鼠示警：不調降費用恐被0050追過

另一焦點ETF則是006208（富邦台50），根據5月底統計，首次出現負成長「流失7533人」，也是近16個月來首見。柴鼠兄弟認為，0050年初啟動費率下調至0.2%，加上即將進行「一拆四」吸引新資金，006208若不再行動，將難以抵擋0050人氣與規模的追擊。

值得一提的是，國泰00922也宣布加入費用大戰，調降保管費與經理費，並進入累進費率制度，成為市值型ETF中的黑馬。

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