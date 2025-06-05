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台積電（2330）虧損10％換成00905或0050很韭菜？「其實不會」長期來看可以

聯合新聞網／ 綜合報導
學生苦嘗台積電虧損10%教訓，考慮轉向0050、00905等市值型ETF；網友建議「重點不是換什麼，而是抱得住什麼」。圖／聯合報系資料照片
學生苦嘗台積電虧損10%教訓，考慮轉向0050、00905等市值型ETF；網友建議「重點不是換什麼，而是抱得住什麼」。圖／聯合報系資料照片

前陣子股災台積電（2330）歷經股價起落，一名學生在網路發文：「停損追高後虧損10%以上，若現在出手換成市值型ETF會不會像是韭菜？」。該文一出，立刻引發許多網友的迴響，紛紛在底下分享不同見解。

原PO表示，將辛苦打工省吃儉用的錢分批投資在台積電股票，無奈大環境的無情讓他出掉一部分，在清明前後一進一出，賣低買高情況下，總損益達到負10%以上，考量降低單押個股風險 他開始留意到幾檔市值型ETF，分別是網推的0050、最近反彈很兇的00905，詢問網友該續抱台積還是轉投市值型ETF。

絕多數網友皆建議，「台積電這種公司都抱不住是滿韭菜的，市面上研究與討論台積電的書很多，你去買幾本看一下，看完還是沒信心你再換股吧。」、「台積電不用停損 逢低就繼續加碼 絕對會再創歷史新高」，建議原PO維持原先持有的台積電股票且不再買進。至被網友噓「你肯定是股市新手」、「韭，建議定存」、「阿呆谷抱不住又追高套牢，典型的韭菜思維」。

不過也有網友好心勸他抱得住才是重點，接下來的辛苦錢則是定期定額購入ETF，千萬不要看短期的績效，因為這樣的心態才最韭。紛紛勸，「如果2330你身上放不安心的話就賣掉改00905 0050是可以的，重點是講求你要抱得住好的標的」、「現在的留著，這兩檔也接著存」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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