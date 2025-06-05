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00918與00919年化配息率都超過12％！盧燕俐：00713息雖微降但長年低波動、績效穩健

聯合新聞網／ 盧燕俐
盧燕俐分享親身經歷：有觀眾在股災時看節目選了00918，淡定加碼。她強調，高股息ETF適合需要現金流的族群，像00918、00919年化配息率逾12%，00713則勝在穩健與低波動。聯合報系資料照片
盧燕俐分享親身經歷：有觀眾在股災時看節目選了00918，淡定加碼。她強調，高股息ETF適合需要現金流的族群，像00918、00919年化配息率逾12%，00713則勝在穩健與低波動。聯合報系資料照片

記得股災期間，去音樂餐廳吃飯，一位觀眾特別來找我聊天，「盧小姐，謝謝你，因為看了你的節目，覺得00918很適合我，就買來當配置，這幾天大跌，也有分批加碼！」

我想，她該謝的是自己，遇到股災氣定神閒，還能勇敢加碼。

事實上，高股息ETF很適合需要現金流的族群，而六月共有16檔ETF要除息，每檔都很有特色，像是00919與00918年化配息率都超過12％，目前還未跟著降息風潮走，對「愛息族」來說，肯定有吸引力；而00713雖然息微降，但長年低波動且穩績效的優勢，也深受節目多位來賓讚賞。

選ETF比選個股容易，祝福大家都找到速配的高股息ETF！

◎本文內容已獲 盧燕俐 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

季配息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00918大華優利高填息30 ETF 00713元大台灣高息低波

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