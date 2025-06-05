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為何00919不要「發哥」剃除聯發科？專家真看不懂：還選在除息前

聯合新聞網／ 趣 講 股
00919大動作剔除第4大成分股聯發科，約2.7萬張持股將全數出清，引發市場震盪關注。遭質疑：「不降權重、直接剔除，所為何來？」聯合報系資料照
00919大動作剔除第4大成分股聯發科，約2.7萬張持股將全數出清，引發市場震盪關注。遭質疑：「不降權重、直接剔除，所為何來？」聯合報系資料照

最近人氣ETF：00878小幅變動了幾支成分股，00919則是除了大增成分股、大出意外地還踢掉第4大成份股－聯發科！曾幾何時，我們這些存ETF的股民也要變成ETF分析師，來研究、分析、看懂、瞭解手中的ETF新增加、剔除成份股的可能原因，因為存股在ETF裡面啊！

在一般的認知裡，ETF的基金經理人如果想把這支基金的某個成份股剔除，通常是因為這支成份股公布的財報不佳、或是產業前景不好、或是股價走勢弱、或是新增成份股可以取代它、或是已經除過息...否則大可出售部份持股、降低權重的比例就好了，不會直接剔除，尤其是對原本持股權重很高的績優股。

不降權重、直接剔除 所為何來？

但是這次資產規模將近3500億元的00919，把持股權重排在第4大（高達9.22％、有媒體估持有張數近2.7萬張）的成份股－聯發科，直接完全剔除掉，而不是先降低持股權重，這樣的做法讓投資人實在看不懂，硬擠出來的理由可能是以下幾點：

一、聯發科公布今年第1季的每股盈餘高達18.4元，營運前景也和Nvidia、AI產業深深連結，備受外資、國內法人看好，但是00919顯然對聯發科的產業前景有不同的看法吧！

二、聯發科不到一個月（7月3日）就要除息了，每股配發25元，不能說太少，00919卻選在除息前，就剔除聯發科成份股的資格、要砍光股票，這樣是看壞聯發科的除息、填息行情囉？比較可能是賣掉、拿到資本利得來配息吧！

三、別忘了：聯發科是國內少數實行半年配息的上市公司，這對季配息的00919而言，已經提供了多次年初、除息淡季時的穩定配息來源。現在要被剔除掉了，希望00919在台股日後的除息淡季時，還能繼續穩健配息下去。

股價走弱是因、是果？

最後，在股價走勢的部分，聯發科的股價近期確實有緩步走跌的情況，這會不會是有些投信或基金先賣股所致、或是不是00919要剔掉聯發科的主因，就不得而知了。

然而，以6月3日的00919權重資料來看，第4大成分股的聯發科占了9.22％的權重比例，將近2.7萬張會在近期從股市裡全數賣出，以平時聯發科一天的成交量才6、7000多張而言，短期的股價遽烈震盪難免，聯發科的股東們可得繫好安全帶啊！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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