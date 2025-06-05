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0050+0056 規模衝破兆元
台股今年震盪頻繁，然投資人逢低加碼力道強勁，尤其元大台灣50（0050）挾費用率優化與股價分割兩大議題熱度夯，推動規模「坐五望六」，元大高股息（0056）穩健配息力也受青睞，僅兩檔ETF合計規模就衝上1.04兆元，再寫ETF紀錄里程碑，呈大者恆大且集中化趨勢。
除了內資持續逢低布局，近期外資買超及台股反彈，也助漲台股ETF規模表現。單就規模前兩大ETF來看，3日合計跨過兆元大關來到1.007兆元，昨（4）日再增胖至1.04兆元，對比整體台股ETF規模3.19兆元，比重重返三成之上。
元大台灣50 2月開始重返證交所定期定額冠軍寶座，今年以來淨申購金額1,864.14億元，昨日規模5,943.52億元，改寫新高。
台灣首檔高股息ETF元大高股息穩定配息，且即將進入上市櫃公司除息旺季，配息能力將再獲挹注，今年淨申購金額已達1,068.73億元，昨日規模4,474.91億元，居史上第六高。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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