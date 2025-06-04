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聯博投信獲准發行全台首檔主動式債券ETF 預計7月展開募集

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
金管會今天核准聯博投信發行的聯博投資等級債入息主動式ETF證券投資信託基金，預計7月展開募集。本報資料照片
金管會今天核准聯博投信發行的聯博投資等級債入息主動式ETF證券投資信託基金，預計7月展開募集。本報資料照片

全台最大主動型債券基金公司聯博投信宣布，旗下聯博投資等級債入息主動式ETF證券投資信託基金（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）今天獲主管機關核准，預計將於7月展開募集，每股發行價格為20元，並提供每月配息機制。

聯博指出，這是台灣第一檔主動型債券ETF，也是聯博集團在亞洲首次發行。象徵聯博投信正式跨足主動式ETF市場，為投資人帶來更靈活、更進階的債券ETF配置選擇。

聯博投信董事長翁振國表示，「隨著市場快速變化，台灣投資人對債券ETF的靈活性與風險控管能力要求更高。主動與被動ETF兩者相輔相成。相較於被動ETF追求貼近指數表現，根據指數定期調整持股，主動式債券ETF能在市場快速變動時即時調整部位，汰弱留強，有效提升應對風險與捕捉機會的能力」。

聯博投信指出，這檔ETF以已開發市場的投資等級企業債為核心配置，追求長期的債息收益機會與潛在的資本利得空間。整體投資組合國家分佈將以美國為主，暫無配置公債與新興市場，降低地緣政治風險與整體投資組合波動度。此外，這檔主動式債券ETF不受限參考指數，債券天期不設限，以期使票息再升級，收益更全面。配息頻率採每月配息，並以台幣計價，ETF成立後將於證券櫃檯買賣中心掛牌，供廣大投資人隨時交易。

聯博投信說，選出具長期價值的債券，不僅需要全球視野與豐富經驗，更需善用科技的力量。這檔ETF採用聯博獨家「S智選策略」，結合大數據、多重因子分析與人工智慧平台，加上資深團隊的專業判斷，以人機協作方式篩選出具潛力的優質債券，提升選債效率與品質。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

證券櫃檯買賣中心 債券ETF ETF

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