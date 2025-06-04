00918廣告不多的前段班ETF！達人：負擔0.7元的配息絕對足足有餘

大華優利高填息30（00918）雖然廣告不多，但在各個論壇上的討論度也是不低。這次公告配息0.7元，並決定於6/19日配發。自從2023年第三季配息以來，配息金額大多落在0.7元附近，最低是2023年第四季的0.67元，天花板則是2024年第四季的0.84元，近四季配息為0.78+0.84+0.7+0.7＝3.02，以今天收盤價換算殖利率為13.64％，看起來也是也是前段班的一分子。

00918的淨值組成當中，近期的收益平準金大約落在0.57元，資本平準金則是在6.5元左右，所以要負擔0.7元的配息絕對足足有餘。在成份股方面，最大持股為8.7％的長榮，想必在日後的股息水庫當中又有大進帳了。

產業分配上，00918成份股中的半導體業佔近1/4，電腦及週邊為15％，航運業為15％，金融業也是15％，剩餘約30％為其他產業。

他的選股邏輯簡單來說就是以台股前優選股利且高填息率的台股市值前 150 大公司為投資標的，儘管名為「高填息」，但是自身表現卻沒有成份股高填息的體質，因為00918從2024年第二季開始算到現在，四次配息當中居然有三次沒有填息，這方面我自己會多注意一下。

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