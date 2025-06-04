快訊

板橋警分局驚傳男男性騷 30歲醉警兩度環抱值班學弟遭調地

中職／「富邦的兄弟對我都非常好」悍將混血投手發文澄清

內鬼女行員勾結詐團開戶騙2.7億 幕後控盤爽戴700萬名表落網

聽新聞
0:00 / 0:00

00918廣告不多的前段班ETF！達人：負擔0.7元的配息絕對足足有餘

聯合新聞網／ Andyworld理財&家庭記事簿
00918近四季配息共3.02元，殖利率達13.64%，成分股強調高填息。中央社
00918近四季配息共3.02元，殖利率達13.64%，成分股強調高填息。中央社

大華優利高填息30（00918）雖然廣告不多，但在各個論壇上的討論度也是不低。這次公告配息0.7元，並決定於6/19日配發。自從2023年第三季配息以來，配息金額大多落在0.7元附近，最低是2023年第四季的0.67元，天花板則是2024年第四季的0.84元，近四季配息為0.78+0.84+0.7+0.7＝3.02，以今天收盤價換算殖利率為13.64％，看起來也是也是前段班的一分子。

00918的淨值組成當中，近期的收益平準金大約落在0.57元，資本平準金則是在6.5元左右，所以要負擔0.7元的配息絕對足足有餘。在成份股方面，最大持股為8.7％的長榮，想必在日後的股息水庫當中又有大進帳了。

產業分配上，00918成份股中的半導體業佔近1/4，電腦及週邊為15％，航運業為15％，金融業也是15％，剩餘約30％為其他產業。

他的選股邏輯簡單來說就是以台股前優選股利且高填息率的台股市值前 150 大公司為投資標的，儘管名為「高填息」，但是自身表現卻沒有成份股高填息的體質，因為00918從2024年第二季開始算到現在，四次配息當中居然有三次沒有填息，這方面我自己會多注意一下。

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

季配息 00918大華優利高填息30 ETF

延伸閱讀

00878捨長榮選萬海掀戰火！有人神回「因為0056先卡位了」

00878平均成本大公開！神人曬明細：賺逾26萬「報酬率破3成」

0050分割「一張變四張」該追嗎？ 股魚傳授進場三信號：00905親民逆襲第一名

00919換股震撼彈！3600億ETF大搬風 被指「倒貨發哥、抬金控」

相關新聞

00918廣告不多的前段班ETF！達人：負擔0.7元的配息絕對足足有餘

大華優利高填息30（00918）雖然廣告不多，但在各個論壇上的討論度也是不低。這次公告配息0.7元，並決定於6/19日配發。自從2023年第三季配息以來，配息金額大多落在0.7元附近，最低是2023年

1股開始！老派花三年存下50張006208：存股不是有錢人的專利

從1股到50張！網友花三年存下006208，靠的是「爬樓打怪式」存股法，累積資產也累積信心，被稱是最有感的股市成長路。

00878三進三出！稀飯檢視「踢永豐金、第一金」：配發股利但現金少

國泰投信在6月3日公告（00878）國泰永續高股息的半年度成分股調整結果。 這檔ETF所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，成分股檔數共30檔，本次採用「3進3出」的汰換機制，調整幅度為10%。 本次新增的3檔成分股為（5871）中租-KY、（2474）可成以及（2615）萬海；同步被剔除的則是（1101）台泥、（2890）永豐金和（2892）第一金。 此調整已於6月2日開盤前正式生效。

00713配息縮水但年化殖利率高達8多！雷龍：不擔心逢低進場降低風險

＊原文發文時間為5月29日 元大投信公告00713今年第2次收益分配公告，配息金額較上一季還少，但年化殖利率仍高達8.52%！ 00713配息資訊 每單位分配金額：新臺幣1.1元參與配息

00687B配息0.31元被嘴…其實殖利率反增！法人：它配息金額最高

美債殖利率持續攀升，加上新台幣急升等效應，債券投資人苦不堪言，原本想著「送分題」等聯準會降息就能賺資本利得，沒想到價格卻一路掉。市場法人指出，買債賺價差、買股領配息，本就是一件怪事，債券最大的魅力在於

00919換股震撼彈！3600億ETF大搬風 被指「倒貨發哥、抬金控」

群益台灣精選高息（00919）6月迎來最新換股動作，逾3600億資金部位大搬風！這回一口氣新增16檔、剔除6檔，包括富邦金、國泰金、陽明、台灣虎航等成新成分股，而聯發科、海悅、寶雅等則遭剔除，成為市場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。