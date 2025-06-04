快訊

螃蟹眼睛沾到沙！下秒牠表演「超神雨刷式擦眼術」網全看呆

點名葉宜津、田秋堇也濫用公務車 徐巧芯籲監院全面調查

否認有「小沈/1500」隨身碟？明勘驗柯文哲「從小到大」成長照

央行護匯＋ETF 換股助攻 金控雙雄逆轉勝、國泰登人氣王

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

隨著外資持續撤離、出口商拋匯壓力湧現，台灣匯市6月開局陷入震盪。面對市場投機操作壓力，央行重申「守匯」決心，嚴正警告外匯禿鷹不得操縱匯價，並於尾盤出手調節匯市，穩定新台幣匯率。

3日新台幣收報30.005元，貶值1.7分，成交量達12.97億美元。4日開盤續貶至30.02元，盤中暫轉升至29.995元。匯銀主管研判，近期美元供需兩強並進，估新台幣將在29.8至30.2元區間震盪盤整。

由於美國對等關稅政策暫緩90天，引爆企業「搶貨潮」，出口商美元水位飆高，市場升值壓力加劇，嚴重衝擊壽險業外匯部位。5月獲利恐受重挫，國泰人壽、富邦人壽與南山人壽相繼向金管會申請啟動外匯準備金新制，國泰（2882）與南山已獲准，富邦亦將獲快速通過。

在股市方面，高人氣高息ETF「群益台灣精選高息（00919）」3日完成換股，新增16檔成分股，富邦金（2881）、國泰雙雙入列，增添多頭話題。4日盤中，富邦金與國泰金強力上攻，扭轉金融類股早盤頹勢，從壓盤轉為助攻角色，國泰金成交量更於尾盤直接超車富喬（1815），勇奪人氣王。

展望6月匯市，永豐金（2890）預期聯準會維持年內降息兩碼基調，但川普暫緩的關稅措施7月初將屆期，市場疑慮將使美元震盪偏貶，指數區間預估98至101。中國信託認為，中長線美元仍偏弱，2026年若由川普主導聯準會改組，可能推動低利率、弱美元政策。台北富邦則指出，美債壓力雖重，但股市氣氛回暖，有望短線支撐美元走勢，整體仍以區間盤整為主。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

新台幣 富邦金 國泰金

延伸閱讀

00919換股震撼彈！3600億ETF大搬風 被指「倒貨發哥、抬金控」

新台幣連3黑摔回30元大關 出口商不敢等月底急拋匯

國泰金接軌國際淨零趨勢

最牛一輪／富喬搶鏡 國泰4A 有戲

相關新聞

1股開始！老派花三年存下50張006208：存股不是有錢人的專利

從1股到50張！網友花三年存下006208，靠的是「爬樓打怪式」存股法，累積資產也累積信心，被稱是最有感的股市成長路。

00878三進三出！稀飯檢視「踢永豐金、第一金」：配發股利但現金少

國泰投信在6月3日公告（00878）國泰永續高股息的半年度成分股調整結果。 這檔ETF所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，成分股檔數共30檔，本次採用「3進3出」的汰換機制，調整幅度為10%。 本次新增的3檔成分股為（5871）中租-KY、（2474）可成以及（2615）萬海；同步被剔除的則是（1101）台泥、（2890）永豐金和（2892）第一金。 此調整已於6月2日開盤前正式生效。

00713配息縮水但年化殖利率高達8多！雷龍：不擔心逢低進場降低風險

＊原文發文時間為5月29日 元大投信公告00713今年第2次收益分配公告，配息金額較上一季還少，但年化殖利率仍高達8.52%！ 00713配息資訊 每單位分配金額：新臺幣1.1元參與配息

00687B配息0.31元被嘴…其實殖利率反增！法人：它配息金額最高

美債殖利率持續攀升，加上新台幣急升等效應，債券投資人苦不堪言，原本想著「送分題」等聯準會降息就能賺資本利得，沒想到價格卻一路掉。市場法人指出，買債賺價差、買股領配息，本就是一件怪事，債券最大的魅力在於

00919換股震撼彈！3600億ETF大搬風 被指「倒貨發哥、抬金控」

群益台灣精選高息（00919）6月迎來最新換股動作，逾3600億資金部位大搬風！這回一口氣新增16檔、剔除6檔，包括富邦金、國泰金、陽明、台灣虎航等成新成分股，而聯發科、海悅、寶雅等則遭剔除，成為市場

央行護匯＋ETF 換股助攻 金控雙雄逆轉勝、國泰登人氣王

隨著外資持續撤離、出口商拋匯壓力湧現，台灣匯市6月開局陷入震盪。面對市場投機操作壓力，央行重申「守匯」決心，嚴正警告外匯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。