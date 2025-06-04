央行護匯＋ETF 換股助攻 金控雙雄逆轉勝、國泰登人氣王

隨著外資持續撤離、出口商拋匯壓力湧現，台灣匯市6月開局陷入震盪。面對市場投機操作壓力，央行重申「守匯」決心，嚴正警告外匯禿鷹不得操縱匯價，並於尾盤出手調節匯市，穩定新台幣匯率。

3日新台幣收報30.005元，貶值1.7分，成交量達12.97億美元。4日開盤續貶至30.02元，盤中暫轉升至29.995元。匯銀主管研判，近期美元供需兩強並進，估新台幣將在29.8至30.2元區間震盪盤整。

由於美國對等關稅政策暫緩90天，引爆企業「搶貨潮」，出口商美元水位飆高，市場升值壓力加劇，嚴重衝擊壽險業外匯部位。5月獲利恐受重挫，國泰人壽、富邦人壽與南山人壽相繼向金管會申請啟動外匯準備金新制，國泰（2882）與南山已獲准，富邦亦將獲快速通過。

在股市方面，高人氣高息ETF「群益台灣精選高息（00919）」3日完成換股，新增16檔成分股，富邦金（2881）、國泰雙雙入列，增添多頭話題。4日盤中，富邦金與國泰金強力上攻，扭轉金融類股早盤頹勢，從壓盤轉為助攻角色，國泰金成交量更於尾盤直接超車富喬（1815），勇奪人氣王。

展望6月匯市，永豐金（2890）預期聯準會維持年內降息兩碼基調，但川普暫緩的關稅措施7月初將屆期，市場疑慮將使美元震盪偏貶，指數區間預估98至101。中國信託認為，中長線美元仍偏弱，2026年若由川普主導聯準會改組，可能推動低利率、弱美元政策。台北富邦則指出，美債壓力雖重，但股市氣氛回暖，有望短線支撐美元走勢，整體仍以區間盤整為主。

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