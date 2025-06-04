1股開始！老派花三年存下50張006208：存股不是有錢人的專利

2025年5月23日，盤中時我下了一單，成交那一刻...我的006208，正式突破了50張。

從1股到50張 這條路我整整走了三年多

不是靠爸媽，也不是中樂透，而是靠一個簡單但強大的方法：爬樓打怪

2021年7月26日，我買下人生第一股006208；雖然看好台積電，但也不想把雞蛋放在同個籃子，所以選擇了台灣大盤指數ETF也就是006208。

當時我上網查了「集保戶股權分散表」，看著每個持股級距的人數分布，我下定決心:「要一層層往上爬，看能爬多高！」

但說真的...累積股數的過程非常辛苦！

為了讓自己堅持下去，我乾脆把存股當作一場遊戲，每個持股級距，就是一個樓層的怪獸，爬上新的一層樓，就像升了一級；有種明確在「變強」的感覺，這讓我更有動力繼續走下去！

如今，我不只擁有了50張006208，也擁有一筆在我睡覺時幫我賺錢的資產

藉由這篇文章，我想告訴你：

存股，不是有錢人的專利 不要等錢存夠了才開始，會錯過成長的機會 再小的金額，只要持續...都能滾出改變人生的資產雪球

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