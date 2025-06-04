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00878三進三出！稀飯檢視「踢永豐金、第一金」：配發股利但現金少

聯合新聞網／ 要不要來點稀飯套餐
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

國泰投信在6月3日公告（00878）國泰永續高股息的半年度成分股調整結果。

這檔ETF所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，成分股檔數共30檔，本次採用「3進3出」的汰換機制，調整幅度為10%。

本次新增的3檔成分股為（5871）中租-KY、（2474）可成以及（2615）萬海；同步被剔除的則是（1101）台泥、（2890）永豐金和（2892）第一金。

此調整已於6月2日開盤前正式生效。

除了持股汰換，本次也新增「預擬資產管理規模」及調整單一成分股的權重上限。

根據公告，單一成分股的投資金額不得超過該公司發行市值的6%；而持股權重的上限也從原本的15%下修至10%，避免過度集中風險。

至於完整的調整規則與指數編製方式，目前國泰投信尚未更新至公開說明書中，等他們補上後，稀飯會再來幫大家追蹤補充。

目前00878的前十大成分股依權重排序，分別是（2882）國泰金、（2891）中信金、（2303）聯電、（2357）華碩、（2454）聯發科、（3034）聯詠、（2615）萬海、（2379）瑞昱、（2382）廣達、（3711）日月光投控，前十合計占比約51.03%，每一檔的權重大致落在1%到9%之間，符合新制度的權重上限。

你怎麼看這次的成分股汰換？00878這次剔除了兩檔金融股永豐金與第一金，雖然這兩家公司有配發股票股利，但現金殖利率表現並不算突出。

偏偏00878選股邏輯只看「現金股息殖利率」，對於有配股但現金少的公司就相對吃虧囉！

◎本文內容已獲 要不要來點稀飯套餐 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

萬海 可成 5871中租KY 00878國泰永續高股息

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