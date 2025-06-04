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00713配息縮水但年化殖利率高達8多！雷龍：不擔心逢低進場降低風險

聯合新聞網／ 雷龍慢步
台股示意。圖／聯合報系資料照片
台股示意。圖／聯合報系資料照片

＊原文發文時間為5月29日

元大投信公告00713今年第2次收益分配公告，配息金額較上一季還少，但年化殖利率仍高達8.52%！

00713配息資訊

每單位分配金額：新臺幣1.1元
參與配息最後申購日：114/6/19
除息交易日：114/6/20
預定發放日：114/7/11

00713數據資訊

5/29收盤價51.6推算

單次殖利率為2.13%
年化殖利率為8.52%
近1年漲幅率為-10.4%
近1年報酬率為-0.71%

雷龍慢說

00713公布今年第二季配息1.1元，低於第一季的1.4元，在美國總統川普的關稅政策後，幾乎所有ETF配息表現皆比上次遜色，在大環境下也算是合理表現 ；目前00713資本損益平準金迅速回血中，已快接近關稅政策前水準，以配息水位來說，雷龍並不擔心，要注意的是股價走向；然而現在股價處於相對低檔，長期投資人可選擇定期定額或分批投入，逢低進場亦能降低風險。

◎本文內容已獲 雷龍慢步 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

季配息 報酬率 ETF 00713元大台灣高息低波

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