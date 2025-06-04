00687B配息0.31元被嘴…其實殖利率反增！法人：它配息金額最高

美債殖利率持續攀升，加上新台幣急升等效應，債券投資人苦不堪言，原本想著「送分題」等聯準會降息就能賺資本利得，沒想到價格卻一路掉。市場法人指出，買債賺價差、買股領配息，本就是一件怪事，債券最大的魅力在於「穩定配息」，近期熱門國泰20年美債（00687B）公布季配息0.31元，被說是連3降，但其實年化殖利率達4.68%是不降反升，且是6月除息的美債ETF中，配息金額最高的代表，在美國政府不可能倒債的情況下，如今價格便宜是投資好契機。

目前市場關注債券年中到期話題，市場法人指出，那些債務多為短期國庫券，與目前國人買較多的長債ETF不同，除非貨幣市場出現緊縮，否則不太可能無人承接，而美國財長貝森特也暗示加密貨幣或將成為美債重要買家，無論最後是否真的這樣實施，但皆可看見美國穩定債券市場的決心，美國倒債已是老哏戲碼，屬於假議題，無需過度擔憂。

市場法人表示，市場曲線就是「物極必反」，目前台幣已歷經劇烈升值，而美債殖利率也因諸多利空而上揚，美債ETF價格隨時可能止跌反彈，此刻賣債止損、投入股票非但不是好時機，還有可能「債蛙當完當韭菜」，因此建議持續持有，領息為安。以近期市場討論較熱的00687B來說，投資人是「大到不能倒」的美國國債債主，根本不用怕倒債，年化配息率還升至4.68%，維持高水準。

6月配息美債ETF一覽

資料來源：Cmoney，2025/5/27~2025/6/3

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。