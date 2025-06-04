台股端午節後表現最強的指數 這 ETF 掌握了

野村臺灣創新科技50 ETF（00935）經理人林怡君表示，根據統計，以5月為例，2016年以來若於端午節前一交易日進場台股並持有一段時間，以加權指數為例持有20、60、120個交易日平均表現分別為+2.46%、+3.48%與+7.03%，正報酬機率分別為78%、67%與78%；若以大盤權重最高的電子科技股，以加權電子指數為例，同期平均表現分別為+3.54%、+5.18%與+10.16%，表現優於大盤。

然而若選擇走在科技發展領域浪尖的領先公司、以臺灣創新科技50指數為代表，平均表現則可望來到+3.63%、+5.59%與+12.50%，潛在爆發力更勝大盤與電子指數。

野村投信投資策略部副總張繼文分析指出，台股上市櫃公司2024年合計獲利超過4兆元，創下歷史次高，4月初台股重挫後，股市殖利率一度回升至3%以上，台股自低點反彈超過兩成，市場預估，6月可望轉為區間偏多格局，創新科技相關ETF可望將吸引更多資金流入。

所謂股市傳統的「五窮六絕」之說，往往與年底至第1季股市旺季後的回檔有關，加上5月至6月恰逢報稅高峰，可能造成股市交易相對清淡，然而這對於想進場或加碼的投資人來說，反而是分批逢低布局的好機會，加上除權息行情是每年台股的大事之一，加上AI科技議題持續火熱，相關商機發展潛力相當龐大。

以目前來看AI科技發展還只是在成長的初升段，長期趨勢仍相當值得期待，尤其是走在浪尖上的「創新科技」可望持續引領股市投資浪潮，因為隨著全球對於AI發展的重視與普及，將持續帶動AI供應鏈上中下游等整體產業的產值提升。

輝達新應用問世也將嘉惠台灣相關AI供應鏈，包括相關晶圓代工、材料、IC設計、電源、封測、散熱等次產業，台股創新科技更是必備投資主題，投資人不妨採取分批布局或逢修正加碼的策略，不僅分散風險，同時也能以紀律參與長線AI科技成長機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。