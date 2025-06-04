快訊

南韓「從油鍋步入火場」！ 強勢總統李在明對中政策恐踩川普紅線

台灣網紅脫序露內褲！ 香港街頭辣掀裙 恐重罰380萬元

李在明就任後首度聽取軍方簡報 讚揚部隊戒嚴時「消極執行不當命令」

台股端午節後表現最強的指數 這 ETF 掌握了

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股主要指數2016年以來端午節後表現。資料來源：Bloomberg
台股主要指數2016年以來端午節後表現。資料來源：Bloomberg

野村臺灣創新科技50 ETF（00935）經理人林怡君表示，根據統計，以5月為例，2016年以來若於端午節前一交易日進場台股並持有一段時間，以加權指數為例持有20、60、120個交易日平均表現分別為+2.46%、+3.48%與+7.03%，正報酬機率分別為78%、67%與78%；若以大盤權重最高的電子科技股，以加權電子指數為例，同期平均表現分別為+3.54%、+5.18%與+10.16%，表現優於大盤。

然而若選擇走在科技發展領域浪尖的領先公司、以臺灣創新科技50指數為代表，平均表現則可望來到+3.63%、+5.59%與+12.50%，潛在爆發力更勝大盤與電子指數。

野村投信投資策略部副總張繼文分析指出，台股上市櫃公司2024年合計獲利超過4兆元，創下歷史次高，4月初台股重挫後，股市殖利率一度回升至3%以上，台股自低點反彈超過兩成，市場預估，6月可望轉為區間偏多格局，創新科技相關ETF可望將吸引更多資金流入。

所謂股市傳統的「五窮六絕」之說，往往與年底至第1季股市旺季後的回檔有關，加上5月至6月恰逢報稅高峰，可能造成股市交易相對清淡，然而這對於想進場或加碼的投資人來說，反而是分批逢低布局的好機會，加上除權息行情是每年台股的大事之一，加上AI科技議題持續火熱，相關商機發展潛力相當龐大。

以目前來看AI科技發展還只是在成長的初升段，長期趨勢仍相當值得期待，尤其是走在浪尖上的「創新科技」可望持續引領股市投資浪潮，因為隨著全球對於AI發展的重視與普及，將持續帶動AI供應鏈上中下游等整體產業的產值提升。

輝達新應用問世也將嘉惠台灣相關AI供應鏈，包括相關晶圓代工、材料、IC設計、電源、封測、散熱等次產業，台股創新科技更是必備投資主題，投資人不妨採取分批布局或逢修正加碼的策略，不僅分散風險，同時也能以紀律參與長線AI科技成長機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 AI

延伸閱讀

類股輪動！主軸 AI 及伺服器相關概念股及具特定題材中小型類股

投信連買11天 累積買超554億…躍穩盤主要功臣

台積普通股轉ADR 財務長：暫不考慮

六檔台股ETF換股 調降電子增加金融

相關新聞

0050分割「一張變四張」該追嗎？ 股魚傳授進場三信號：00905親民逆襲第一名

0050即將分割成話題焦點，許多投資人蠢蠢欲動，想在分割前卡位搶便宜。不過財經YouTuber雪倫與股魚老師提醒，分割雖然讓股價「看起來」變便宜，實際上「張數變多≠資產變四倍」，本質價值並未改變。

高股息ETF卻不配息？投資人抱怨「合法詐騙」 網反因1原因力挺

高股息ETF質疑聲浪漸大！有網友吐槽標榜「高股息」的ETF出現「不配息」情形「是不是有點幽默？」更直言債券投資者即使扛著匯損都還有配息，如今最底層成了「高股息蛙」。該文迅速引發討論，有人狠酸高股息ETF根本是「合法詐騙」，但也有人認為不配息反而長期更有利。

「我這麼胖怎麼可能血汗？」魏哲家神回惹議 網反問：金正恩也胖北韓人幸福嗎

針對外界質疑台積電工時過長、宛如血汗工廠，董事長魏哲家在股東會後受訪時輕鬆回應：「我看起來像流了血汗嗎？這麼胖，怎麼可能」，試圖用幽默化解爭議。但這番話卻引發不少網友反感，直指「你不是第一線工程師」，

00919換股震撼彈！3600億ETF大搬風 被指「倒貨發哥、抬金控」

群益台灣精選高息（00919）6月迎來最新換股動作，逾3600億資金部位大搬風！這回一口氣新增16檔、剔除6檔，包括富邦金、國泰金、陽明、台灣虎航等成新成分股，而聯發科、海悅、寶雅等則遭剔除，成為市場

00878捨長榮選萬海掀戰火！有人神回「因為0056先卡位了」

ETF買進萬海，引發網友集體不解！國泰永續高股息（00878）在最新成分股調整中大舉加碼萬海，買進超過12萬張，卻未納入同為航運三雄的長榮，引起PTT網友熱議：「00878為什麼買萬海不買長榮？」

台股端午節後表現最強的指數 這 ETF 掌握了

野村臺灣創新科技50 ETF（00935）經理人林怡君表示，根據統計，以5月為例，2016年以來若於端午節前一交易日進場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。