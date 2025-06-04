0050分割「一張變四張」該追嗎？ 股魚傳授進場三信號：00905親民逆襲第一名

0050即將分割成話題焦點，許多投資人蠢蠢欲動，想在分割前卡位搶便宜。不過財經YouTuber雪倫與股魚老師提醒，分割雖然讓股價「看起來」變便宜，實際上「張數變多≠資產變四倍」，本質價值並未改變。

根據0050分割規劃，從原本單張價格180元上下，將一拆四，分割後約為45元，入手門檻大降。不少投資人認為可用更低價格擁有整張ETF，方便操作融資、融券、借券等，但股魚也點出殘酷現實：「你張數變多了，不代表你資產變多，總價值不會因分割而改變。」

價格不會任意分割「發行價限制」成關鍵

談及分割比例為何不是更低，股魚老師也揭露背後邏輯：「ETF分割後價格不能低於原始發行價。」以0050來說，原始發行價接近40元，因此即便有市場需求，也不可能直接切到10元。

此外，隨著ETF競爭白熱化，過去0050因未限單一成分股比例而有優勢，如今限制已解除，競品如006208、00905等也能重押台積電，價格又更親民，0050面對的挑戰反而更多。

認清時機才是關鍵 股魚公開三大進場訊號

針對不少人錯過4月9日台股大跌時的進場機會，股魚老師也分享自身進場經驗：「你在最痛苦那天把股票賣掉，我在同一天撿便宜。」他強調，市場急跌必有反彈，並整理三大「市值ETF低點進場訊號」：

1.國安基金宣布進場：流動性危機出現，是最容易產生反彈的時機。 2.指數觸及十年線：「人生有幾個十年？」每次跌到十年線，都是市場壓力測試的重要點。 3.景氣燈號轉藍：「藍買紅賣」是最簡單且歷來有效的策略。

他直言：「不是追求買最低、賣最高，而是抓住中段的獲利區間就好。」

便宜又有料的ETF？他點名00905：這檔反彈第一名

市值型ETF百家爭鳴，該挑哪一檔？股魚推薦00905，理由簡單：「便宜又能跟上行情反彈。」資料顯示00905股價僅約12元（最低曾見2.18元），反彈期間漲幅近18%，在所有市值型ETF中表現最強。

「很多市值ETF看起來一樣，但各投信的設計邏輯不同。00905在回檔後的反彈力道、歷史績效上，都交出漂亮成績單。」股魚補充。

最後，他也鼓勵小資族不要妄自菲薄：「挑對標的、定期定額、持續行動就對了。」而面對龐雜市值ETF選項，他建議「先看得懂的，再看有沒有辦法買得起的。」

0050分割雖讓話題熱度高漲，但本質仍是「心理門檻」變低，非真實賺到錢。從股魚老師的三大進場訊號來看，真正的機會從來不是來自新聞標題，而是敢在市場最恐慌時冷靜出手。至於00905的亮眼反彈績效，也提醒我們，在市值型ETF中，價格親民與策略設計的組合，才是小資進場的最佳起點。

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